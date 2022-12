Queridos Reyes Magos: quiero un portero para mi colegio

La Plataforma De Ampas Cordobesas Niñ@S Del Sur se encomienda a los Reyes Magos. En un acto simbólico, esta asociación, una de las más activas de Córdoba en la educación pública, ha entregado este jueves su carta al Cartero Real de Córdoba.

En ella, este colectivo le pide a sus majestades los reyes de oriente que intercedan y les den lo que llevan meses solicitándole al Ayuntamiento de Córdoba, que cubra las plazas de portero de los colegios públicos de Córdoba, donde este personal, cuya contratación depende del Ayuntamiento de Córdoba, comienza a escasear, cuando no es ya casi un bonito recuerdo.

La portavoz de Niñ@s del Sur, Cristina Marabotto ironizaba este jueves con que es posible que el cartero real tenga más mano y consiga lo que ellos no han logrado hasta el momento: concienciar al Ayuntamiento de la importancia de este personal administrativo, sobre el que este colectivo lleva mucho tiempo batallando.

“El mes pasado nos concentramos en los coles, hemos hecho caceroladas en los recreos, todo eso sin contar las peticiones masivas al Ayuntamiento”, recuerda Marabotto, que dice que, hasta el momento, la única respuesta que han recibido es que está pensando en contratar personal de seguridad para abrir y cerrar algunos colegios.

Una respuesta que, para la plataforma, es más preocupante que tranqulizadora, en tanto a que supone, por un lado, “la privatización de un servicio público” y, por otro, un menosprecio a la labor que presta este personal, que en la Relación de Puestos de Trabajo municipal, lleva años equiparado a la figura del ordenanza.

“Los porteros no son unas personas que abren y cierran puertas, sino una pieza fundamental del engranaje de los centros públicos, por lo que la respuesta del Ayuntamiento no parece que apunte en la dirección de reivindicar esa figura”, reflexiona Marabotto, que enumera algunos centros en los que hay falta de este personal: Santos Mártires, Algafequi, Fidiana, Caballeros de Santiago o Al Andalus. “En algunos no hay ninguno y en otros, por tamaño, sólo tienen una persona cuando son necesarias dos”, añade.

Así que, ante un problema que consideran acuciante, un acto simbólico y reivindicativo. Este jueves, han entregado la siguiente carta con destino a los Reyes Magos.