El Ayuntamiento comienza ronda de visitas a los colegios para explicar su propuesta para las porterías

El delegado de Recursos Humanos, Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano (PP), se sentará, a partir de este lunes, con las direcciones de los centros educativos de infantil y primaria de la capital para que conozcan, de primera mano, el detalle de las ideas que se barajan para cambiar el modelo del servicio de las porterías en los colegios públicos. Las citas están abiertas a los representantes de las Ampas de cada colegio.

Para lunes y martes, ya se han cerrado reuniones con los directores de los colegios Abderramán, Albolafia, Alcalde Jiménez Ruiz y Algafequi. Según ha explicado el edil en una nota, "la intención es poder sentarme con dirección y representantes de Ampas de todos los centros antes de que acabe el año".

"Detectamos desinformación sobre este asunto y creemos que merece explicarse sin ninguna prisa, para aclarar dudas y quitar miedos injustificados de la cabeza", ha subrayado.

En ese sentido, ha dicho que "no se trata de convencer, sino de dar toda la información necesaria para que opinen y participen del diseño de modelo en el que estamos trabajando".

El delegado ya explicó, en el desarrollo del último Pleno, "la idea de reubicar los ordenanzas que desempeñan funciones de portería en los centros educativos para destinarlos al resto de espacios municipales, como centros cívicos o instalaciones abiertas al público".

Además, apuntó que "en su lugar, se lanzaría un proceso de contratación reservada única y exclusivamente a Centros Especiales de Empleo de iniciativa social, sin ánimo de lucro, como ya se hace en otros municipios".

