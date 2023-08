Los profesionales del SAS en Córdoba han sufrido casi 2.000 agresiones en los últimos dieciséis años

Las agresiones que sufren los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en Córdoba suponen casi dos por cada diez trabajadores en el sistema sanitario, según la ratio que se desprende de los datos recogidos en el Registro Informatizado de Agresiones entre los años 2007 y 2022.

Los datos de este registro han sido analizados en un informe de CCOO de Andalucía -consultado por este periódico-, que advierte que solo figuran las agresiones denunciadas, sin que consten cerca de un 20% de agresiones que no trascienden, según el sindicato.

Así, en lo relativo a la provincia de Córdoba, en los dieciséis años de datos en el Registro Informatizado de Agresiones constan un total de 1.937 agresiones -física y no físicas-, contra los trabajadores del SAS, que son un colectivo aproximado de 10.140 personas, con datos del censo de febrero de 2019, al no disponer de datos reales de plantilla según explica CCOO. De ahí se desprende que se han producido en este periodo dos agresiones por cada diez profesionales, afectando a un 19,1% de la plantilla.

Del total de agresiones registradas en Córdoba, 422 fueron de índole física y 1.512 no física. Los años en los que se denunciaron más agresiones a profesionales del SAS en la provincia cordobesa fueron 2011 -con 45 agresiones-, 2007 -con 42 agresiones- y 2009, con otras 41.

De los últimos años incluidos en el Registro Informatizado de Agresiones, los datos muestran que se denunciaron 24 en el año de la eclosión de la pandemia (20), otras 18 en 2021 y 7 en 2022.

Datos en Andalucía

El análisis realizado por CCOO apunta que las agresiones no físicas han aumentado un 26,28% en un año en Andalucía, volviendo a cifras similares a las de 2018, con datos en Córdoba, Huelva, Jaén y Cádiz muy por encima de la media.

En el conjunto de Andalucía, un 16,15% de la plantilla del SAS ha sufrido algún tipo de agresiones en el período analizado, siendo Huelva y Málaga las que encabezan las denuncias, donde uno de cada cinco trabajadores ha recibido una agresión.

Los lugares donde más agresiones se producen en Atención primaria son en la consulta médica, 27,72%; admisión, 23,63%; urgencias,15,56% y en la consulta de enfermería, un 11,35%, hay que señalar que un 4,09% de las agresiones se producen en el domicilio del paciente. Sin embargo, en atención hospitalaria son más frecuentes las agresiones en la habitación del paciente (28,79%) y en urgencias (21,60%).

En relación a los grupos profesionales encontramos que el 78,38% de las agresiones en Andalucía son contra personal sanitario y el 21,62% a personal no sanitarios. Entre el personal sanitario destacan las agresiones no físicas a los licenciados sanitarios, más de un 45%, sin embargo, en las agresiones físicas más del 70% es a enfermeras y técnicos de cuidados auxiliares de enfermería. Para el personal de gestión y servicios encontramos que el 81% de las agresiones físicas son a celadores mientras que las no físicas se distribuyen de una manera similar entre celadores (45%) y personal administrativo (50%). El 23,63% de las agresiones de Atención Primaria se producen en admisión, donde se encuentra el personal administrativo.