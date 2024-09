La planta piloto que ha logrado climatizar más de 20.000 metros cuadrados con energías 100% renovables

En el camino para abandonar los combustibles fósiles, que actualmente representan la principal fuente de energía para enfriar y calentar los edificios en la UE, el proyecto H2020 WeDistrict, financiado con casi 15 millones de euros por la UE y en el que participan 20 socios europeos, se marcó un objetivo claro: encontrar una solución sostenible para los sistemas de calefacción y refrigeración. Ahora, después de cinco años de trabajo, WeDistrict ha presentado en la Universidad de Córdoba la planta piloto que la empresa Veolia ha construido en el campus de Rabanales y que proporcionará climatización 100% renovable al edificio Da Vinci, que con sus 20.000 metros cuadrados es uno de los más grandes del campus, y a los vestuarios de las instalaciones deportivas del Monte Cronos, que usan a diario unas 2.000 personas.

Así, como ha explicado durante la presentación de la planta Manuel Torralbo, rector de la UCO, “la instalación ayuda, en la línea de los objetivos de desarrollo sostenible, a descarbonizar el consumo energético de los edificios y a mejorar la eficiencia energética de la universidad”.

Se trata, por tanto, de una instalación pionera en Europa que pretende demostrar que es posible facilitar frío y calor de manera renovable a los edificios del sur de Europa. Así, la instalación se suma a las otras dos que el proyecto ha construido en Bucarest (Rumanía) y Lulea (Suecia). Pero la de la UCO “ha asumido el reto más importante de todo el proyecto, porque es la más grande y la que más tecnologías integra”, ha explicado Manuel Ruiz de Adana, responsable científico del proyecto WeDistrict en Córdoba, añadiendo que “su complejidad, su singularidad y su flexibilidad en el uso de las renovables para dar servicio de frío y calor a los edificios del campus de Rabanales la posicionan como una instalación puntera en Europa”.

Para ello, la instalación se ha construido como una red de distrito, que ya se implantaron hace unas décadas en los países nórdicos y que incluso el campus Rabanales contaba con ella cuando se inauguró, en la que el frío o el calor se produce en una central y se distribuye por una red urbana mediante tuberías subterráneas, de la misma forma que se realiza con el gas o el agua. Para la producción de ese frío y calor, la red de distrito renovable del campus de Rabanales combinará diferentes tecnologías, como tres tipos de colectores solares, calderas de biomasa, equipos de absorción, un sistema de digitalización avanzado y la unidad de refrigeración RACU. Esta unidad, que recibe su nombre por sus siglas en inglés (Renewable Air CoolingUnit), la ha diseñado y desarrollado el grupo TEP-974 Research Applied Thermal Engineering de la UCO, liderado por Manuel Ruiz de Adana, y permite controlar la temperatura, la humedad y el CO2 del aire interior de un edificio de una manera más eficaz y eficiente que los sistemas de climatización convencionales, y cuya eficiencia energética aumenta en situaciones de temperaturas extremas.

Además, el equipo ha dejado la puerta abierta para continuar climatizando de esta forma otros edificios como la piscina climatizada del campus. En palabras de Amanda García Marín, vicerrectora de campus sostenible de la UCO, “se trata de un proyecto de gran implicación para la sostenibilidad y la eficiencia energética que puede ayudar a paliar el gasto energético de la piscina”. Pero la planta no solo servirá para proporcionar frío o calor de forma renovable, sino que también es un laboratorio vivo donde estudiar y hacer prácticas, es una plataforma donde los grupos de la UCO pueden desarrollar sus investigaciones y donde las empresas pueden probar nuevas tecnologías.

WeDistrict

El proyecto WeDistrict tiene como objetivo demostrar que las redes de distrito, sistema de redes que transportan agua fría o caliente para dar servicio de climatización por frío o calor a un conjunto de edificios, pueden funcionar con energías 100% renovables. Para ello se emplean diferentes tecnologías como las calderas de biomasa de baja emisión, los tanques de almacenamiento térmico, las máquinas de absorción, o tecnologías de energía solar como los colectores cilíndricos parabólicos, colectores fresnel o colectores solares planos.

El proyecto WeDistrict “Smart and local reneWable Energy DISTRICT heating and coolingsolutions for sustainableliving” (H2020-LC-SC3-2019-RES-8-857801) está financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria H2020-LC-SC3-2018-2019-2020. Información sobre el proyecto: https://www.wedistrict.eu/