Las pizzas en tres minutos llegan al centro de Córdoba

Pizzas en menos de tres minutos. En la calle Diego de León, junto a la plaza de Las Tendillas, acaba de abrir sus puertas Pizza Express, un negocio de hostelería que aporta un nuevo método para ofrecer pizzas al público, pizzas que llegan de la mano y la cocina de Il Piccantino, en un tiempo récord.

El método de elaboración de las piezas es sencillo: “En la pizzería preparamos la masa, dejando que fermente en cámara durante más de dos días, estiramos a mano y horneamos la base al 80%. Una vez horneadas se montan con ingredientes frescos . A continuación se introduce en nuestra máquina el pizzadoor donde se mantienen en perfectas condiciones 48 horas”, explica Alfonso León, portavoz del equipo de trabajo de la empresa.

Así, las masas de las pizzas están fermentadas y horneadas en la propia pizzería. En este nuevo local solo se montan los ingredientes y se introducen en un horno especial que calienta a 300º, de ahí la rapidez para disfrutar de una pizza lista en tres minutos.

El equipo de esta pizzería explica que llevaban más de un año buscando formas de hacer crecer su negocio. El objetivo “era ampliar la jornada de nuestros trabajadores en la pizzería de tal forma que no nos veamos limitados a los turnos de cena o fines de semana”. Los empleados, por tanto, amplían así sus días de trabajo y mejoran sus condiciones laborales,con la apertura de Pizza Expréss.

“Durante todo el verano se lleva escuchando la dificultad de encontrar trabajadores en la hostelería. Nosotros no tenemos ese problema pero sí tenemos dificultad en poder ofrecer jornadas de 40 horas ya que no llegamos a trabajarlas. Con esta ampliación del negocio esperamos poder mejorar los contratos y salarios y a la misma vez los beneficios”, agrega León.

El público al que se dirige este novedoso negocio es muy amplio: “Vecinos del centro, trabajadores que terminan su jornada, jóvenes que vuelven a casa de madrugada, trabajadores nocturnos como los taxistas, incluso para estudiantes de centros cercanos”, agrega.

“Y los más importantes: todos aquellos trabajadores de la hostelería cordobesa que después de darnos de comer a los demás, la mayoría de las veces no tienen dónde comprar comida”.

“El horario es realmente fácil de recordar”, bromean los trabajadores: “Estamos abiertos las 24 horas los 365 días al año”.

