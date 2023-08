Palomo Spain, elegido como uno de los diseñadores más influyentes en la moda masculina a nivel mundial

La revista estadounidense GQ ha elegido al diseñador cordobés Palomo Spain como uno de los 16 diseñadores y marcas emergentes más influyentes en el mundo de la moda masculina a nivel mundial.

En un reportaje especial presentado en todas las ediciones de septiembre de GQ a nivel mundial, se ha presentado una selección de 16 marcas y diseñadores emergentes que proyectan una visión para el futuro de la moda y, en particular, de la moda masculina. Este portfolio es el resultado de una colaboración única entre la red global de las 16 ediciones de GQ en el mundo. En este reportaje se destacan diseñadores y marcas provenientes de países como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Tailandia, Brasil y Líbano, entre otros.

El cordobés ha sido elegido como uno de los “16 diseñadores emergentes más apasionantes del planeta”, y a quien GQ describe como “la firma que desafía las normas de género y viste a los hombres más estilosos de España con etéreos trajes de volantes y tul”. En la foto del reportaje, realizada en su taller de Posadas, el diseñador está rodeado de su equipo, amigos y familia. Además, la publicación desgrana algunas de las claves de su trabajo.

Para su nueva colección, el cordobés ha manifestado que pensó en mi infancia, cuando exploraba a escondidas el armario de mi madre y jugaba a experimentar con varias prendas, añadiendo mantas, toallas y, a veces, sus tacones. Se trataba de ese momento íntimo de descubrir la moda sin límites, sin nociones preconcebidas de género. Era una celebración de la moda alegre“.

También habla en el reportaje sobre lo mejor que le ha llegado a decir algún cliente, “que nunca se han sentido más guapos que llevando nuestras prendas, y no es un comentario que venga de una sola persona”. Además, Palomo Spain ha puesto banda sonora a su colección de 2023 con Like a Virgin, de Madonna. “El retrato que hace la canción de la inocencia y la frescura me inspiró durante todo el proceso de diseño. En la colección, intenté captar esa ingenuidad y esa pureza”, apunta.