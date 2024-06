Miguel Ángel Moreno y un 14: la nota más alta de la Pevau en Córdoba

Miguel Ángel Moreno, un joven cordobés que ha estudiado en el IES Fidiana, ha sacado un 14 en las pruebas de acceso a la Universidad (Pevau) de este año. Se trata de la máxima nota que se puede obtener para acceder a la universidad, y supone un expediente perfecto en Bachillerato y las pruebas de acceso.

Al ser preguntado por Cordópolis por cómo ha recibido la noticia, Miguel Ángel explica que ha tardado en consultar la nota “por los nervios”, pero que cuando la ha visto se ha quedado “de piedra”. Aun así, señala que esperaba “una nota alta”.

Miguel Ángel asegura que se ha preparado estudiando “todas las asignaturas durante el curso, de manera que, cuando estuviéramos a dos semanas de la Evau, no se acumulara el trabajo”. “Y asignaturas más prácticas como Matemáticas y Física he procurado trabajarlas con frecuencia para no perder nada”, indica.

Asimismo, explica que procura trabajar todos los días, pero que tampoco va “más allá del límite”. “Si un día, por lo que sea, no fluye no estudio”, asegura.

“Nervios bajo control”

Sobre la gestión de las emociones durante las pruebas, Miguel Ángel relata que el día del examen acudió “con ciertos nervios, por si salía algo que no había estudiado o por si ocurría algún bloqueo, que puede pasar”.

Sin embargo, explica que “empezar haciendo el examen de Lengua, que fue sencillo, hizo que ya durante la mañana estuviese tranquilo”. Y asegura que, durante todos los días de exámenes, ha tenido “los nervios bajo control”.

Sobre su siguiente paso, comenta que quiere estudiar un doble grado en Física y Matemáticas en Sevilla, que en 2023 tuvo como nota de corte 13,7, “aunque por si acaso tenía varias opciones”.

En este sentido, señala que esto no le ha hecho estudiar más. “No hice el examen con el pensamiento de que tenía que sacar un 14, pero sí de que lo iba a hacer lo mejor que pudiera”, concluye.