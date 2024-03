La firma de hipotecas en Córdoba cae un 21% en los últimos dos años

La subida de los tipos de interés y del Euríbor imposibilita cada vez más el acceso a una hipoteca. En Córdoba, desde 2022 el número de préstamos hipotecarios ha decaído un 21%. Así lo señalan los datos del mes de enero ofrecidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En enero de 2024 las firmas de hipotecas que se realizaron en la provincia cordobesa fueron un total de 479. Mientras que en el mismo periodo de 2022, según los datos del INE, estas fueron 613. Un descenso que ya comenzó a notarse el pasado año, con 552 en el mismo mes.

De las 479 hipotecas concedidas en enero de 2024, el INE señala que 18 han sido para fincas rústicas y 461 para fincas urbanas. Las hipotecas concedidas para fincas rústicas han sufrido también un leve deceso con respecto a 2022, donde para estas se firmaron 36 préstamos.

En cuanto a las hipotecas constituidas sobre viviendas en la provincia estas fueron 377 en enero de 2024, una cifra que desciende con respecto a enero de 2023 cuando estas fueron un total de 473. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en Andalucía en enero ha bajado un 20,5% respecto al mismo mes del año anterior, frente a una bajada del 10,3% a nivel nacional.

En Andalucía, se prestaron 792,07 millones de euros para la constitución de hipotecas sobre viviendas en enero, un 14,51% menos del capital prestado que hace un año. A pesar de este descenso con respecto al 2023, comparado con el mes anterior, el capital prestado para constituir hipotecas subió un 26,61%.

El incremento de los tipos de interés es una de las dificultades que los cordobeses encuentran a la hora de pedir el préstamo para la compra de viviendas. El tipo de interés medio se ha visto incrementado de un 2,85% en enero de 2022 hasta un 3,92% en el mismo mes de este año. Así lo establecen los datos recabados por el INE.

A nivel nacional, el número de hipotecas dirigidas a las viviendas alcanzó el pasado mes de enero las 33.128, lo que supone una variación del -10,32% respecto al mismo periodo del año pasado. Por último, también el capital tuvo, según los datos, una variación interanual del -12,74% en enero de 2024, alcanzando los 4.576,58 millones de euros.

