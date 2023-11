Escaleras para la igualdad en facultades de Córdoba por unas relaciones afectivas sanas.

Corresponsabilidad, empoderamiento, diálogo, confianza o libertad. Estas son algunas de las palabras que desde esta semana pueden leerse en algunas escaleras de escuelas y facultades de la Universidad de Córdoba (UCO), así como en el Campus de Rabanales, gracias a la campaña llevaba a cabo por la institución académica para conmemorar este 25 N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Para este año, el lema de la campaña ha sido Relaciones afectivas saludables: construyamos desde la base, para ayudar a toda la sociedad, desde la universidad, a la construcción igualitaria de las relaciones de pareja y a la prevención de la violencia de género. Una de las actividades ha sido intervenir en cuatro escaleras de edificios universitarios en las que se han colocado palabras sobre las que deben girar esas relaciones.

Estas intervenciones se han realizado en las facultades de Derecho y Ciencias Empresariales, y Ciencias de la Educación, en el Aulario de Rabanales y en la Escuela Politécnica Superior de Belmez. Otra intervención se ha desarrollado este viernes en la Facultad de Medicina y Enfermería y en la que han participado estudiantes de la Escuela de Arte y Superior de Diseño Mateo Inurria. Todos ellos han realizado una creación artística pictórica sobre los bancos rojos en los que puede leerse el lema La violencia de género es un problema de salud pública.

Esta campaña especial continuará el próximo miércoles, en la Facultad de Filosofía y Letras, con la actividad De la hoja, al bosque de redes, que dará a conocer las iniciativas y servicios en materia de igualdad que hay en la UCO. Para cerrar las actividades de este mes, el jueves 30, la Facultad de Ciencias del Trabajo acogerá la mesa redonda Violencia de género: perspectivas, entre las 18:00 y las 20:00 en el salón de actos. En ella participarán agentes y colectivos implicados en la lucha contra la violencia de género que pondrán de manifiesto la necesidad de educar en la construcción de unas relaciones afectivas sanas.

