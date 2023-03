La Corredera y Las Tendillas acogerán este sábado una mascletá y una cremá

El próximo sábado, Córdoba vivirá una de las tradiciones que cada año vive otra ciudad a 550 kilómetros: les Fogueres (las Hogueras) de Alicante. La cita comenzará este miércoles 23 de marzo y finalizará el sábado 26 de marzo con una mascletá y una cremá.

Estas jornadas de convivencia están organizadas por la Federació de les Fogueres de Sant Joan y cuenta con el patrocinio del Patronato de Turismo de la Costa Blanca ya que se trata de una promoción turística de la ciudad. Desde este miércoles se instalará un punto de información en Las Tendillas donde se proyectarán vídeos de las fiestas de la provincia de Alicante y se promocionará la oferta turística de la Costa Blanca.

La plantá de las hogueras -su colocación- tendrá lugar en Las Tendillas la noche del miércoles al jueves, día en que se producirá la presentación oficial de la promoción. El sábado se disparará una mascletá en la plaza de La Corredera sobre las 14:00 y sobre las 18:30 habrá un desfile que partirá de la Avenida Gran Capitán hacia Las Tendillas. A las 22:00 será la cremá de las hogueras en esta céntrica plaza.

Las hogueras son obra de José Manuel García Esquiva Pachi con diseño de José Gómez Fonseca. La infantil ha sido una iniciativa del artista para mostrar a los niños de Córdoba qué son las Hogueras. Tiene por título Aprendemos a hacer hogueras y simula una clase en la que se enseña a los niños cuales son los pasos que se han de seguir para construir una hoguera: boceto, esculpir el corcho, lijar, empapelar, pintar…

La hoguera adulta se denomina Alicante, un sol de fiesta y está coronada por un enorme sol, el mismo que alumbra la ciudad de Alicante los 365 días del año, un sol que lleva en su corazón el símbolo de la Costa Blanca. La hoguera muestra las fiestas que se celebran en Alicante y en otras localidades de la provincia: les Fogueres, la Semana Santa y las fiestas tradicionales. El corazón de la fiesta de Hogueras de Alicante es la Plaza de los Luceros y ella esta simbolizada por uno de sus caballos estilizados que en su grupa lleva al zaragüell con el banderín de la Federació de les Fogueres de Sant Joan y la belleza.

Cinco columnas rodean este caballo, la propia que aguanta el sol de la provincia, y las otras cuatro, recreadas con el mosaico del principal paseo de la ciudad de Alicante, La Explanada y a los pies cuatro camafeos a especie de medallones donde se ven los pilares de la fiesta: la pólvora, la ofrenda, la música y por último el monumento del que viven muchas familias alicantinas, el verdadero motivo de la fiesta que llena de arte efímero las calles de Alicante.

