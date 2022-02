'Cordópolis' arranca el año como el periódico digital con más usuarios únicos de Córdoba

Cordópolis ha arrancado 2022, el año de su décimo aniversario, como el periódico digital con más usuarios únicos en la provincia de Córdoba, según los datos difundidos esta semana por GfK, el nuevo medidor de la prensa española en sustitución de Comscore.

De esta manera, Cordópolis alcanzó los 486.690 usuarios únicos durante el pasado mes de enero, frente a los 480.295 de Diario Córdoba o los 122.870 de El Día de Córdoba, tal y como se refleja en el panel difundido esta semana. A diferencia de Comscore, GfK ofrece datos de lectores medios diarios. En este caso, 33.448 personas se informan a diario de las noticias de Córdoba a través de Cordópolis, números muy similares también a los de Diario Córdoba. En este panel no aparecen otros medios que también se publican en la provincia de Córdoba.

Los datos de GfK son los homologados a nivel nacional por el conjunto del sector de la prensa española. GfK es una multinacional alemana de análisis de mercado. Desde este 2022, es el nuevo medidor de referencia para audiencias digitales en España, en sustitución de Comscore. Esta empresa usa un panel similar al Estudio General de Medios (EGM), que mide las audiencias de televisión y radio.

Por otra parte, según Google Analitycs, Cordópolis alcanzó los 3,7 millones de páginas vistas durante el pasado mes de enero. El incremento con respecto al mes de diciembre de 2021 ha sido de un 25%, confirmando la tendencia al alza del periódico.

Cordópolis es, además, el medio provincial de comunicación generalista con más seguidores en Facebook, donde supera los 115.000. En Twitter, el número de followers también está por encima de los 60.000. Además, en Instagram está cerca de los 40.000 seguidores. Cordópolis también mantiene un canal abierto en Telegram, con más de 2.300 inscritos que reciben cada mañana un resumen de las noticias más importantes del día, otro en Linkedin, con 2.850 y ha creado su propia comunidad en Twitch. Junto a ello, cada martes, una newsletter acerca un particular resumen de las informaciones de la semana a sus seguidores.

Desde hace un año, Cordópolis está asociado con elDiario.es. Desde entonces, se ha abierto a socios y socias. Si quieres apoyar nuestra labor, hazte socio y haz una aportación extra para esta cabecera. Si ya lo haces, gracias por apoyar el periodismo independiente y más cercano.

Desde 2012, no hemos dejado de crecer. Entonces éramos cuatro periodistas que con mucha vocación hacíamos lo que podíamos. Y hasta nos divertíamos. En aquel año teníamos 1.528 usuarios únicos al mes de media, según nos reportaba Google Analitycs. Entonces nos parecía una barbaridad y nos hipnotizábamos viendo cómo se movían los numeritos en tiempo real. Casi diez años después, el equipo de Cordópolis y su audiencia han crecido, manteniendo el compromiso con la información más cercana para el lector.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!