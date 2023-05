Córdoba estuvo 36 días de 2022 en aviso extremo por calor en los que ahora estaría prohibido trabajar al sol

Los cordobeses estuvieron sobre aviso de calor extremo un total de 36 días durante 2022. Es decir, más de un mes en aviso naranja o rojo decretado oficialmente por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Desde este jueves, y tras un Consejo de Ministros extraordinario, un decreto del Gobierno prohibe que en estas circunstancias haya trabajadores expuestos a estas altas temperaturas (al sol, básicamente, aunque aún se desconocen los detalles de la normativa).

En Córdoba ya se regula el trabajo en verano en el sector de la construcción y también en el campo. En ambos rigen convenios colectivos provinciales donde se regula la jornada laboral, que se hace intensiva. En la construcción, por ejemplo, la jornada arranca a las 7:00 de la mañana y acaba a las 14:00. Pero a partir de las 13:00 está prohibido que un trabajador esté al sol. En el campo la jornada es aún más corta y solo dura seis horas y 15 minutos. Arranca a las 7:00 también con un descanso de 20 minutos. El objetivo es que a partir de las 12:00 se vaya reduciendo la exposición al sol de estos trabajadores y que al mediodía ya estén todos en casa, para evitar los problemas de salud generados por las altas temperaturas.

Fuera de los avisos, en Córdoba estas jornadas se aplican entre el 15 de junio y el 1 de septiembre. En ocasiones se adelantan o atrasan en un pacto con la patronal, dependiendo de si el calor llega antes o se marcha más tarde. Pero hasta ahora no había ocurrido que llegase tan pronto como en el año pasado, con avisos naranjas ya en el mes de mayo. Por lo que el decreto del Gobierno permite más margen de maniobra, aunque en la práctica ya se viene aplicando.

De hecho, con el decreto en la mano, en Córdoba habría estado prohibido trabajar al sol durante 36 días del 2022, que son los que la previsión del tiempo esperaba máximas superiores a los 40 ºC. El año pasado, en la provincia hubo diez avisos naranjas por temperaturas de 40 ºC, ocho por temperaturas de 41 ºC, otros ocho por máximas de 42 ºC y seis por máximas de 43 ºC. Además, hubo otros tres avisos rojos por máximas previstas de 44 ºC y una por una temperatura de 45 ºC. Calor extremo con todas las letras. Además, hubo otros 11 avisos amarillos por máximas de 38 ºC y diez más también amarillos por máximas de 39 ºC. En estos dos últimos casos no entra en vigor el decreto estatal.

En la provincia de Córdoba, la Aemet suele activar los avisos por calor a partir de las 12:00 del mediodía y los mantiene en vigor hasta las 20:00 o 21:00. Es decir, sería en esa franja horaria cuando se prohibirían los trabajos al sol. En la práctica, los albañiles no le podrían subir al andamio más tarde de esa hora. En Córdoba, aparte, es prácticamente imposible encontrar veladores de bares o restaurantes disponibles en esa franja horaria, en esencia por que tampoco suelen tener clientes. Es decir, el convenio de la hostelería no entra en estos supuestos ya que el trabajo se realiza en su mayor parte en interiores que además están climatizados. De lo contrario sería un riesgo no solo para los empleados sino también para los propios comensales.

Teletrabajo en la práctica sin estar regulado

Córdoba es una ciudad de más de 320.000 habitantes donde la vida se para en verano al mediodía. Apenas hay tráfico y los peatones escasean en la calle. Eso no significa que no se esté trabajando. Sin estar regulado, muchos empleados cumplen con su función desde casa y ya lo hacían antes incluso del confinamiento de 2020 que provocó la pandemia de Covid 19. El calor es tan extremo que se considera un riesgo el desplazamiento a la oficina. Aunque se hace y las que funcionan están climatizadas. Pero en la práctica o se permite el teletrabajo o directamente se aplican jornadas intensivas que tampoco están reguladas en la normativa.

