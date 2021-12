Córdoba se convierte en centro de la industria 4.0 con la presencia de 400 empresas tecnológicas punteras

Más de 700 personas vinculadas a 400 empresas de robótica, automatización, inteligencia artificial, internet of things (IoT) y nuevas tecnologías en general participan desde esta mañana en On Industry, un encuentro que se consolida y que pretende convertir a Córdoba en un centro de referencia de este sector en alza en el mundo. La cita, que se desarrollará entre hoy y mañana en el Rectorado, está organizada por la Universidad de Córdoba con la gestión de Fundecor y por las empresas cordobesas Deuser y Unión Tecnológica y cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Córdoba, a través de Instituto Municipal de Desarrollo Económico (Imdeec), y de la Diputación de Córdoba, por medio del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco).

En horario de mañana y tarde, On Industry presenta alguna de las principales innovaciones del mundo en materias tan diversas como la domótica, la gestión de grandes industrias, los automatismos necesarios para contralar la gestión de los principales servicios de las ciudades, la automatización industrial o la organización de explotaciones agrícolas y ganaderas para optimizar sistemas de riego, alimentación animal y ordenación del espacio.

El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos, ha destacado la importancia de la colaboración público privada así como el desarrollo y el compromiso entre el sector de la automatización y de la industrialización en Córdoba, que son los grandes impulsores y la colaboración con el resto de instituciones como el Ayuntamiento, Diputación y con Fundecor. “Es una oportunidad para que la Universidad de Córdoba no solamente sea el contenedor de un acto, sino que se implique directamente en estos espacios, y participe a través de las oportunidades de innovación y de investigación que se nos pueden presentar y que se nos presentarán en el networking que habrá y en todos los encuentros que se desarrollarán durante estos dos días”, ha explicado el rector. Gómez Villamandos ha añadido que “por parte de la Universidad participan distintos grupos de investigación y estudiantes de doctorado. Es decir, una participación importante por parte de nuestra comunidad universitaria, sobre todo de aquellos que evidentemente están más relacionados con esa industria 4.0”.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha manifestado que “vivimos una revolución tecnológica que tiene muchas caras positivas para el futuro de nuestra tierra. Una cara que tiene que ver con la transformación digital y la posibilidad de que surjan sectores económicos ligados a esa transformación digital. Otra cara que tiene que ver, en esa revolución tecnológica con la automatización, algo de lo que sabe mucho el promotor de este congreso, Fran Adame, donde ya hay un sector importante en nuestra ciudad pero que tiene muchas oportunidades de seguir creciendo, y especialmente, con el proyecto de base logística y tecnológica”.

Bellido ha hablado de la necesidad de que “además de potenciar los sectores tradicionales donde somos especialistas, como la agricultura, el turismo y la cultura o en todo lo relacionado con el patrimonio, volvamos a reindustrializar nuestra tierra y seamos un polo logístico de primer nivel y logremos tener también un sector tecnológico y una reindustrialización o una renovación de nuestros sectores industriales tradicionales que también tienen que adaptarse a las nuevas tecnologías, a la automatización de procesos y a la transformación digital”. Bellido ha hecho referencia a que “el proyecto de base logística es un proyecto tractor sobre el que debemos plantear qué pueden ofrecer las empresas del sector a ese proyecto, no sólo para su puesta en marcha, sino sobre todo para cuando ya esté funcionando ver qué posibilidad de colaboración hay”.

Una nueva evolución del mercado

La industria 4.0 es una nueva evolución del mercado en la que actualmente se encuentra la sociedad. “No deja de ser otra parte más de la evolución del ser humano”, ha expresado Francisco Adame, CEO de Deuser y uno de los promotores del evento. “Actualmente lo que nos interesa no es solamente producir, sino producir bien y extraer esos datos. Nos están continuamente bombardeando con anuncios que nos llegan a nuestra casa, siempre orientados a lo que nosotros queremos ver, y la industria lo que está haciendo es transformando para ofrecer esos productos de manera rápida y sencilla, con un cambio rápido, ya que el ser humano está viviendo una enorme revolución”, ha expresado Adame.

Adame ha expresado que “estamos pasando de producir en serie a atender las órdenes del cliente, que es el que manda y el que solicita los datos de forma continua”. “En On Industry contamos con partners tecnológicos de los más punteros del mundo, por lo que tenemos aquí el resumen de quiénes mueven la industria en el planeta. En el sur de Europa no hay un evento como este”. El promotor de On Industry ha señalado que este sector genera una cantidad de empleo muy importante en Córdoba: “La mayor industria que tenemos en Córdoba es la agroalimentaria y cada vez está más vinculada a procesos de domótica, robótica y automatización”.

Pull de empresas

On Industry cuenta con el apoyo de algunos de los referentes mundiales del sector de la robótica y la automatización. Siemens, Universal Robots, Fortinet, Festo, ABB, Kuka, Omron, SDLE, Panasonic, Enersegur, Sonepar, Acceture, Schneider electric, Fluitronic robotics son los patrocinadores tecnológicos del evento, a los que se suman Rabanales 21 y Arram consultores. Este respaldo sitúa a On Industry como una de las citas más destacadas de un sector al alza en el mundo. Toda la información de On industry se puede seguir en la web www.onindustry.es