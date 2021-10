El Ayuntamiento retiró todas las lámparas de La Corredera tras la caída de una de ellas

Misterio resuelto: fueron los técnicos de Alumbrado Público, ubicados en el organigrama de la Delegación de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, los que tomaron la decisión de retirar todas las farolas diseñadas por Juan Cuenca para los arcos de la plaza de la Corredera. La motivación detrás de esta decisión fue la caída de una de las luminarias el pasado 10 de octubre.

Según ha informado a este periódico el delegado de Infraestructuras, David Dorado, la decisión fue tomada por los técnicos de Alumbrado tras recibir aviso, por parte de la Policía Local, del cuarto desprendimiento de una de las lámparas de los arcos, que causó daños de poca entidad a un camarero, y en prevención de que se repitiera y pudiera causar más daños personales en el futuro. Los otros tres desprendimientos anteriores fueron entre los años 2009 y 2018.

Dorado ha citado un informe del jefe de unidad de Alumbrado Público, dirigido a la Oficina del Casco Histórico de la Gerencia Municipal de Urbanismo, a la que comunica el "descuelgue de otra luminaria" de las que estaban instaladas en los arcos de los soportales de La Corredera.

En el documento (que tiene fecha de este jueves 28 de octubre y del que, a mediodía, aún no había constancia en la Gerencia), se indica que "el motivo de los descuelgues es el enganche soporte de las luminarias en el arco, que no ofrece la debida seguridad frente a la solicitación mecánica continuada de una luminaria del peso que se soporta".

"Por tanto, en aras de la seguridad y la integridad de la gran cantidad de personas que circulan por esos soportales, se comunica que esta unidad ha procedido a la retirada de las 55 luminarias restantes para evitar males mayores", dice textualmente el informe, facilitado a este periódico.

Las lámparas están desde entonces depositadas en el almacén de la Unidad de Alumbrado Público, que ha solicitado a Urbanismo que emprenda "las acciones arquitectónicas de urgencia que permitan tener un enganche-soporte seguro para las luminarias".

Mientras tanto, según Dorado, "se han colocado provisionalmente unos pequeños focos que den la mínima iluminación durante la noche". El responsable de Infraestructuras no tiene todavía la fecha exacta en la que se retiraron las lámparas de Juan Cuenca, si bien ha remarcado que la idea es "reponerlas", siempre que "la gerencia mejore los soportes de los arcos para que tengan la debida consistencia y seguridad".

