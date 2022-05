Arrimadas apela al miedo a Vox en Andalucía: “A Moreno Bonilla se le está poniendo cara de Mañueco”

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que el único gobierno capaz de mantener a Andalucía como “una locomotora económica” es el que incluya a Ciudadanos, y ha criticado a quienes usan las elecciones andaluzas como “un peldaño más para llegar a Moncloa”.

“No vamos a permitir que con Andalucía se hagan experimentos o que vengan quienes la ven como un peldaño más para llegar a Moncloa. ¡Que poca vergüenza reconocer que te presentas como un paso para llegar a Moncloa!”, ha dicho la presidenta de Cs en un acto preelectoral en Córdoba, en el que ha presentado a los candidatos de las ocho provincias andaluzas a las próximas elecciones andaluzas.

En este sentido, ha advertido de que al candidato del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, “se le está poniendo cara de Mañueco”, en referencia al presidente de Castilla y León, que rompió un pacto con Cs para acabar dejando entrar a Vox en su Gobierno. Y ha lanzado una pulla a la candidata de Vox, Macarena Olona, al pedir “que no vengan aquí a ser vicepresidentes floreros o jarrones chinos que cuestan mucho”.

“Aquí a Andalucía se viene a trabajar. Con Andalucía no se juega y no se hacen experimentos”, ha afirmado la presidenta de Cs en el mitin, en el que ha estado acompañada del candidato de Cs a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Marín, y de la número 1 por Cádiz, Rocío Ruiz, a quienes ha elogiado por su labor al frente del Gobierno de Andalucía antes de advertir de que no se debe dar “por hecho” el cambio en Andalucía. “No deis por hecho que el próximo gobierno será tan bueno como este si no está Cs”, ha reiterado en un acto en el que han estado presentes todos los candidatos del partido naranja a los próximos comicios de junio.

A todos ellos le ha pedido que sigan sumando en la campaña que arranca ahora, a todos les ha agradecido “su valentía” por apostar por “el proyecto liberal” de Cs, del que ha dicho que es “el único partido político que ha defendido de la misma manera a Andalucía ”de Despeñaperros para abajo y de Despeñaperros para arriba“. ”¿Acaso Iceta o Feijoó pueden decir lo mismo?“, se ha preguntado la líder, que ha defendido que ”no hay voto más útil en Andalucía que el de Cs“, recordando que en 2018 consiguieron ”lo que en 2015 era sólo un sueño“: ”Entonces era una posibilidad remota que pudiéramos hacer el cambio en Andalucía; tres años después, es una realidad palpable que Andalucía ha cambiado gracias a nosotros, ha zanjado Arrimadas, que ha lanzado una última puya “a quienes les gusta colgarse las medallitas”.

Marín dice que “no puede defender Andalucía en Europa quién no cree en Europa”

Por su parte, el candidato de Ciudadanos a la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha ahondado en sus críticas a la posible coalición de PP y Vox tras los próximos comicios. Para empezar, ha puesto como ejemplo el Gobierno recién constituido en Castilla y León donde, ha dicho, “el vicepresidente que ha entrado se ha puesto un sueldo de 100.000 euros”. “¿Eso es regeneración? No, eso no es regeneración”, ha criticado.

Además, ha advertido de que “no puede defender Andalucía en Europa quien no cree en Europa”, y ha contrapuesto “la nueva forma de hacer política” de su partido frente “a los que quieren hacer de Andalucía ahora un nuevo cortijo”.

“Vamos a demostrar que Andalucía necesita a Ciudadanos. Algunos piensan que el partido ha terminado, y el partido no ha empezado. No queda un cuarto, quedan los cuatro cuartos. A los andaluces lo que le interesa es que hablemos de Ciudadanos”, ha dicho el candidato de la formación naranja, que ha logrado la ovación de la tarde al recordar al consejero Javier Imbroda, recientemente fallecido, de quien ha recordado que les metió “en la cabeza” que “no hay que rendirse y que nos alejemos de los tristes”.

Por todo ello, ha recordado que el objetivo de su formación es “seguir gobernando Andalucía”, ya que, a su juicio, “cualquier gobierno que no cuente con Cs en Andalucía va a ser peor”, y ha pedido a los militantes y simpatizantes que se olviden de los sondeos. “Si fuera por los sondeos de 2018, Susana Díaz hubiera seguido siendo presidenta de Andalucía”, ha recalcado.

Rocío Ruiz dice que “la regeneración es Marca Ciudadanos”

Mientras tanto, la candidata de Ciudadanos por Cádiz, Rocío Ruiz, ha resaltado que la Marca Ciudadanos es “gestión, compromiso, regeneración y derechos blindados”, al tiempo que ha indicado que “el cambio ha llegado a Andalucía porque su partido ha formado parte del Gobierno. Además, ha reconocido que, en el periodo electoral que se abre, el partido naranja necesita ”muchas manos y muchos corazones unidos“.

“Esto es por Andalucía, esto es por los andaluces, esto va mucho más allá. Yo me planté frente a los radicales y los sectarios. Pedí la paz y la palabra”, ha dicho la consejera de Políticas Sociales del Gobierno Andaluz.

El acto de este sábado en Córdoba -en el que no se ha mencionado en ningún momento el cisma producido en la provincia tras la dimisión en bloque de la Junta Directiva Local- ha servido para presentar a los candidatos y la estrategia #AndalucíaLiberal con la que el partido que dirige Inés Arrimadas aspira a frenar la huída de apoyos. En un gesto prácticamente inédito -en los mítines de Cs siempre ha ondeado hasta ahora la bandera de España, incluso en Andalucía-, todos los candidatos se han envuelto en la señera blanca y verde.

Los candidatos son los siguientes: en Córdoba, la lista la encabeza el delegado provincial de Turismo de la Junta de Andalucía y secretario de Organización de Cs, Ángel Pimentel, cuya designación ha motivado la dimisión de todo el equipo directivo del partido naranja en la provincia, entre denuncias de “dedocracia”. La número 2 de la lista será la actual diputada provincial Érica Nevado.

En cuanto al resto de provincias, Juan Marín encabeza la lista por Sevilla, donde estará acompañado por Marta Bosquet Aznar, secretaria autonómica de Relaciones Institucionales y presidenta del Parlamento andaluz, como número dos, y por Patricio León Roca, secretario provincial de Programas en Cs Sevilla, como número tres.

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, encabeza la lista por Cádiz, acompañada por Carlos Pérez, coordinador de Cs en la provincia gaditana, y Estefanía Brazo, secretaria provincial de Acción Institucional y diputada en la Diputación de Cádiz, como número dos y tres respectivamente.

Los delegados territoriales de Turismo de la Junta en las provincias de Almería, Córdoba y Málaga, Vicente García Egea, Ángel Pimentel y Nuria Rodríguez Cubero encabezan las listas de Almería, Córdoba y Málaga, respectivamente, mientras que los hasta ahora parlamentarios por Granada, Huelva y Jaén, Concepción González Insua, Julio Díaz Robledo y Enrique Moreno Madueño, son los cabezas de lista en sus respectivas provincias.