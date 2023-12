Arrancan la cancela que cortaba el paso en el camino junto al canal del Guadalmellato

La cancela con candado que había colocado la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) cerrando el paso en el carril de servicio del canal del Guadalmellato en Córdoba que llega al campus de Rabanales y la barriada de Alcolea, ha sido arrancada.

En el lugar, la cancela que había sido puesta a la altura del Puente de los Piconeros, ha desaparecido y se ve cómo ha sido arrojada al arroyo bajo el puente. La señal con el cartel que indica la prohibición del paso por el carril de servicio permanece instalado como lo puso la Confederación.

La cancela fue instalada en noviembre pasado por la Confederación en este camino que fue acondicionado para servir de camino ciclista hasta Rabanales y, además, está declarado por la Junta de Andalucía como Puerta Verde de Córdoba.

De hecho, el cierre fue denunciado por quienes utilizan a menudo este camino, ya sea para caminar, correr o ir en bicicleta. Además de la cancela con candado, se instaló un cartel de 'Prohibido el paso', que sigue en pie. Hasta entonces, se podía pasar hasta Alcolea, y ahí continuar el camino por un pequeño carril.

En febrero pasado, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir advirtió que cerraría el camino si no llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para su limpieza y mantenimiento. En una respuesta parlamentaria, señalaba que cerraría el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento de la ciudad. La Confederación aseguraba que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

Por eso, argumentaba, “para evitar estos problemas” relacionados con la limpieza, la Confederación sostenía que “se deberían cerrar e impedir todo acceso a estos terrenos para evitar su deterioro y reducir la presión sobre el mismo”.

Además de los usuarios del camino -que hicieron una concentración de protesta- , también el Ayuntamiento de Córdoba se ha opuesto al cierre del mismo y anunció que estudiaría las medidas administrativas y jurídicas que estuvieran en su mano para solicitar la reapertura del tránsito por este carril.