El Ayuntamiento estudia medidas jurídicas para pedir que se reabra el camino del canal del Guadalmellato

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha anunciado que el Ayuntamiento ha puesto en manos de la Asesoría Jurídica municipal el cierre del camino del canal del Guadalmellato ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), titular de dicho carrill, que es utilizado habitualmente para hacer senderismo, correr o ir en bicicleta y que está declarado por la Junta de Andalucía como Puerta Verde de Córdoba.

Bellido ha avanzado que el Consistorio estudiará jurídicamente las circunstancias del cierre de este camino y “si hay posibilidad, se tomarán las acciones de todo tipo, administrativas y judiciales, para que se pueda abrir cuando antes”. “Tenemos la obligación legal de que los caminos estén abiertos”, ha dicho.

Como avanzó Cordópolis, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cerrado mediante una cancela con candado el carril de servicio del canal del Guadalmellato en Córdoba, un camino que lleva hasta el campus de Rabanales y la barriada de Alcolea. De hecho, este carril fue acondicionado para servir de camino ciclista hasta Rabanales. La Plataforma A Desalambrar ha denunciado este cierre de una vía, además de la cancela con candado, y un cartel de 'Prohibido el paso', “impidiendo así que la ciudadanía pueda hacer uso de este camino”.

La CHG ya advirtió hace unos meses que cerraría el camino si no llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para su limpieza y mantenimiento. Señalaba que cerraría el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo “de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento” de la ciudad, aludiendo a que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

“No tenemos ninguna obligación de limpiar ese camino”

Ante esto, el alcalde de Córdoba ha asegurado que “no tenemos ninguna obligación de limpiar ese camino”, refiriéndose a que ese convenio de 1991 está “extinto” y no tiene “ninguna validez”, cuestión por la que cree que la Confederación no ha acudido a los tribunales para reclamar el mantenimiento del camino al Ayuntamiento.

Bellido ha indicado que el gobierno municipal pretende utilizar “todas las herramientas jurídicas y también políticas para elevar este asunto a los órganos donde haya que elevarlo”, en alusión a los servicios del propio Ayuntamiento pero también de la comunidad autónoma andaluza y del Congreso de los Diputados.

El alcalde ha criticado a la Confederación por lo que considera una “mala praxis política de ir cerrando caminos”, aludiendo a la “amenaza” de ejecutar el cierre del carril si el Ayuntamiento no accedía a la limpieza del mismo. “Mal ejemplo da, en vez de sentarse a hablar, poner una verja”, ha dicho.

En ese sentido, “si quieren hablar de colaboración, hay que sentarse, hablar de cifras, y siempre podíamos estar dispuestos a un acuerdo partiendo del interés público, porque la titularidad del camino está clara”.