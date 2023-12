Un centenar de personas protesta contra el cierre del camino junto al canal del Guadalmellato

Un centenar de personas ha acudido a la jornada de protesta convocada por la Plataforma A Desalambrar contra el cierre del camino junto al canal del Guadalmellato en Córdoba. El acto ha tenido lugar en la cancela que cierra el camino junto al Puente de Los Piconeros.

Como este periódico avanzó la pasada semana, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha cerrado mediante una cancela con candado el carril de servicio del canal del Guadalmellato en Córdoba, un camino que lleva hasta el campus de Rabanales y la barriada de Alcolea. De hecho, este carril fue acondicionado para servir de camino ciclista hasta Rabanales y, además, está declarado por la Junta de Andalucía como Puerta Verde de Córdoba.

La Plataforma A Desalambrar vienen denunciando desde entonces este cierre, impidiendo el uso del camino por la ciudadanía. Consultada la CHG por este periódico sobre el cierre, hasta el momento no ha emitido una respuesta, si bien hay que recordar que en febrero pasado, el organismo de cuenca ya advirtió que cerraría el camino si no llegaba a un acuerdo con el Ayuntamiento de Córdoba para su limpieza y mantenimiento. Señalaba que cerraría el acceso al canal del Guadalmellato a su paso por el término municipal de Córdoba si no llega a un acuerdo “de mantenimiento y uso con el Ayuntamiento” de la ciudad. La Confederación aseguraba que desde 1991 tiene firmado un convenio con el Ayuntamiento, pero que el Consistorio no ha mantenido ni limpiado estos terrenos.

Ante esto, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, anunció que el Ayuntamiento estudiaría todas las medidas administrativas y jurídicas para pedir la reapertura del camino del canal del Guadalmellato.

Sumar pide explicaciones al Gobierno por el cierre del camino

El diputado de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, ha preguntado al Gobierno de la Nación por los motivos que han llevado a la CHG a cerrar este camino. Santiago que, no solo debería reabrirse, sino, además, convertirse en vía verde.

Así lo ha expresado el diputado de Sumar al registrar por escrito en el Congreso esta semana una batería de preguntas, a las que ha accedido Europa Press y para las que también espera respuesta escrita, habiéndolas formalizado a instancias del grupo asesor de política medioambiental de Hacemos Córdoba, y en relación con la polémica que hay actualmente en torno al cierre de dicho camino.

En el argumentario que justifica el cuestionario planteado por Santiago del Gobierno de España ha recordado que el camino de servicio del canal del Guadalmellato “es un carril de servicio que pasa por la ciudad de Córdoba, con más de 30 kilómetros de longitud, conectando Almodóvar del Río, Córdoba y Alcolea, pasando además por Medina Azahara y el Campus Universitario de Rabanales”.

Desde hace décadas, según ha señalado Santiago, “el carril de servicio ha estado abierto y, poco a poco, se ha ido convirtiendo en uno de los caminos preferidos para todo tipo de actividades en la naturaleza, ya que es una salida natural desde la misma ciudad. Especialmente para la práctica del ciclismo de baja dificultad y para el 'running', ya que el trayecto es totalmente llano”.

Sin embargo, según ha relatado el diputado de Sumar en su pregunta, “el año pasado por primera vez se cerró un tramo de este carril de servicio y este año se han cerrado otros tramos, prohibiéndose el paso y eliminando de esta forma una posibilidad de ocio natural fundamental y única para los cordobeses”.

Es más, para Santiago, “este camino podría convertirse en vía verde, ya que podría incluso ser accesible a personas con discapacidad, conservando siempre la compatibilidad con su función de vía de servicio para mantenimiento del canal”. Por ello, resulta “paradójico que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cierre tan valiosa infraestructura para un ocio saludable y sostenible”.

Preguntas

En consecuencia, el diputado nacional de Sumar por Córdoba, Enrique Santiago, quiere que el Ejecutivo central le responda por escrito a cuestiones tales como “¿cuáles son los motivos por los que se han cerrado varios tramos del carril de servicio del canal del Guadalmellato?” y “¿cuándo está previsto reabrir este carril de servicio?”.

Junto a ello, también quiere saber Santiago si “¿se han producido contactos entre la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba para tomar decisiones relativas al carril de servicio del canal?”. También si “¿está cumpliendo el Ayuntamiento de Córdoba con los compromisos o acuerdos que se hayan podido conciliar con la CHG?” e, igualmente, si “¿se ha valorado la posibilidad de convertir el carril de servicio del canal de Guadalmellato en una vía verde?”.