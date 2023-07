Un aeropuerto de vuelos chárter que lleva pasajeros pero que aún no trae

El Aeropuerto de Córdoba verá aterrizar y despegar un Boing 737. Y lo hará llevando a bordo a unos 190 pasajeros. Será en otoño cuando a través de un paquete turístico contratado vuelen desde Córdoba hacia Praga. Y será, desde luego, con vuelo de vuelta, días después, de Praga a Córdoba. Va a ser el vuelo más masivo que acoja la ciudad desde que Avianca dejó de operar en los años noventa. Los de Flysur nunca llevaron tantos pasajeros.

De esta manera, el Aeropuerto de Córdoba resucita pero no de la manera que quiere hacerlo. Habrá vuelos pero no serán regulares sino puntuales. Y no traen turistas sino que se los llevan. El touroperador Mapatorurs ha logrado vender un paquete de 187 plazas para un vuelo a Praga donde ofrece además hotel. Se trata de un vuelo chárter cerrado, un paquete de vacaciones con origen en la ciudad de Córdoba, que se estudia ampliar a otros destinos como Estambul.

En esencia, el Aeropuerto de Córdoba no ha dejado de acoger vuelos chárter ni antes de que se ampliase la pista y la terminal. Pero se trataban de jets privados de unas dimensiones mucho menores a las de un Boing 737. De hecho, no consta que en Córdoba haya despegado o aterrizado alguna vez un avión tan grande. Esos jets correspondían a paquetes turísticos de muy alto poder adquisitivo, a empresarios o a visitas oficiales.

Pero el objetivo de la Mesa del Aeropuerto pasa por lograr que Córdoba acoja vuelos regulares. Y de momento hay aerolíneas que han preguntado pero sin que hayan tomado decisión alguna, tal y como confirman a este periódico fuentes de AENA, que es quien gestiona el Aeropuerto de Córdoba. “Hasta el momento, no hay ninguna compañía aérea que haya confirmado la implantación de una ruta comercial en el aeropuerto. Como hemos explicado en varias ocasiones, las rutas no se implantan de un día para otro; una cosa es que haya interés por el aeropuerto y se nos pida información por parte de las aerolíneas y otra cosa es que esto termine traduciéndose en la puesta en servicio de una conexión”, detallan desde esta empresa pública.

AENA está atendiendo todas las consultas que llegan. “Pero no hay que perder de vista que la decisión de implantar una ruta por parte de una compañía aérea depende exclusivamente de ella y no se produce de forma inmediata: las aerolíneas no sólo tienen que analizar la rentabilidad de esa ruta, sino también ver de qué manera encaja en su estrategia de negocio, la flota de aviones de la que disponen para cubrirla…”, advierten.

Y es por eso que el Aeropuerto cordobés seguirá teniendo un uso muy similar al actual. A diario vuelan escuelas de pilotos, aviones fitosanitarios, de trasplantes, del Infoca o de actividades deportivas. Lo excepcional es el vuelo chárter programado para un avión de grandes dimensiones. Pero el sueño de los vuelos regulares sigue siendo algo que de momento no ha cristalizado.