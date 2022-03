El 5% de las licitaciones de obra pública en Córdoba en 2021 quedó desierto por los altos costes

El 5% de los procesos de licitación de obra pública de la provincia de Córdoba en 2021 quedaron desiertos o se anularon por falta de candidatos a ejecutar la obra. Son los datos que maneja la patronal de la construcción en Andalucía, Ceacop (Círculo de Empresas Andaluzas de la Construcción, Consultoría y Obra Pública), cuya presidenta, Ana Chocano, advierte de una posible “paralización” del sector ante una escalada de precios inasumible.

En una entrevista con Cordópolis, Chocano apunta que las administraciones públicas adjudicaron en 2021 más de 200 millones de euros en obras públicas. No obstante, según sus cálculos, cada vez más procesos de licitación quedan desiertos ante la falta de interés de las empresas, que son incapaces de hacer frente a los costes, que están disparados, y ante los que la administración, afirma, “permanece inmóvil”. Esto ha llevado a que, según Chocano, el número de procesos de adjudicación desiertos en Córdoba sea un 30% mayor que en 2020.

Desde Ceacop denuncian que comenzaron a detectar este problema en mayo de 2021, que entonces se comenzó a comunicar a todos los órganos de contratación, pero que, lamentablemente, las primeras medidas no han aparecido hasta el 2 de marzo. Se refiere al Real Decreto Ley 3/2022 publicado por el Gobierno que, a su juicio, no sólo no mitiga el problema, sino que, en el caso de Andalucía, el número de contratos que pueden acogerse al mismo es mínimo.

En Andalucía, explica, las adjudicaciones se sitúan en 2.797 millones, una cifra que “lejos de suponer un dato positivo para el sector, supone que las tendrán que ejecutar las infraestructuras que se adjudicaron en 2021 con un incremento en los costes superior al 30%, lo cual supone pérdidas”.

Por ello, demandan al Gobierno Andaluz que elabore su propio sistema de revisión de precios, consensuando con las organizaciones un modelo objetivo y eficaz que permita la justa ejecución de los contratos sin suponer la quiebra de las empresas. “Las compañías estamos financiando las actuaciones, tenemos que comprar más caro, pero a nosotros nos van a pagar lo que se fijó en el precio de adjudicación”, recuerda Chocano, que recalca que, además, los retrasos en las obras están penalizados y la paralización de las mismas supone, en la práctica, no cobrar, ante la imposibilidad de certificación.

La presidenta de Ceacop reconoce que lo que está ocurriendo “no es solamente un problema de la administración”, dado que el propio mercado es el que está inflando los precios. No obstante, cree que la solución sí que pasa por las administraciones públicas. La alternativa, señala, es el cierre de muchas empresas y el despido de muchos trabajadores.

¿Cuántas empresas están en el aire en Córdoba? Chocano no quiere dar cifras, pues entiende que no es conveniente. En el caso de Córdoba, los primeros síntomas de enfermedad en el sector son visibles desde hace varias semanas, y desde Ceacop piden un plan de urgencia que de un respiro a las empresas que afrontan obras públicas con precios que no tuvieron en cuenta en ningún caso los efectos económicos de un conflicto como el de Rusia y Ucrania.