Los cierres en la industria siderúrgica empiezan a afectar a empresas y talleres de Córdoba

La industria siderúrgica ha dado la voz de alarma en los últimos días y sus efectos ya se notan en Córdoba. A los costes disparados del precio de la electricidad y del gas, se suma la inflación del de otras materias primas, como el níquel, lo que está provocando desde hace meses que algunas empresas del sector paren la producción porque les resulta imposible compensar los costes de producción.

En Córdoba, según indican a Cordópolis desde Metalcórdoba (la asociación de empresarios que representa los intereses de la Industria y los servicios del sector del metal), hay ya fábricas que han comenzado a cerrar o paralizar algunas líneas de producción, a la espera de que la factura energética de un respiro tras meses de una tendencia alcista. Porque el problema industrial no es algo que haya ocurrido de la noche a la mañana, aunque los efectos sí que se hayan comenzado a notar ahora en el último eslabón de la cadena: los talleres mecánicos y los de chapa y pintura.

"Ha habido empresas siderúrgicas que han cerrado debido a que uno de sus principales costes son los energéticos, lo que ha provocado una subida espectacular de nuestra materia prima que es la chapa", señala el propietario de una empresa asociada a Metalcordoba (que prefiere mantener en el anonimato). Para este empresario, la situación se está volviendo insostenible, con unos costes de producción que considera inasumibles.

En esta ámbito, denuncia que ha pasado de pagar 26.406 euros al año en luz a abonar 79.687, una subida "de un 230%", y todo eso antes de comenzar a asumir "las consecuencias económicas de la guerra entre Rusia y Ucrania". Este empresario advierte de que, frente a estas subidas, no tiene ni siquiera la opción de repercutirla al cliente: "Si repercutimos una subida del 300% en nuestros productos, ¿crees que habrá algún cliente que nos comprará? ¿Quién crees que es el que está asumiendo las subidas astronómicas tanto de los servicios como de las materias primas? Pues los empresarios, con sus patrimonios personales y tomando medidas diarias. Pero, ¿hasta cuándo se podrá seguir así?", se pregunta.

Reducir el IVA e impuestos asociados a la factura para la industria

Desde Metalcor reclaman "alguna medida puntual" para suavizar estas subidas de precio en la energía, como una reducción del IVA e impuestos asociados a la factura de la luz para empresas, que podría ser "inmediata". El empresario consultado afirma que está hoy "mucho peor que en los años 2020-2021".

En otro taller de la ciudad, sin embargo, por el momento se toman la crisis con mayor cautela. "Esto no es nuevo. Es verdad que los repuestos, las piezas... todo lleva subiendo un tiempo. Y yo creo que el impacto de la subida del combustible se va a notar pronto, pero de momento, a día de hoy, no se está notando", señala el propietario de este taller, que se queja de que el problema de su negocio sigue siendo que "la mano de obra no se paga bien".

Con un buen número de coches esperando turno para el repaso, el mecánico cuenta que en el día a día todavía no ha notado la subida dramática en los precios: "Las baterías han subido dos euros en el último año. Y en chapa y pintura, hasta el momento no me han dicho que la pintura haya subido tanto como para que no sea rentable", explica el empresario, que insiste en la idea de que la escalada en los precios es general.

Lo cierto es que la subida en el precio de la pintura se viene dando desde el año pasado en componentes básicos como los isocianatos, resinas, dióxido de titanio o disolventes, que han llegado a encarecerse en algunos casos hasta en un 100% y en otros casos se ha reducido su suministro hasta el punto de desaparecer en algunos momentos del mercado. En cuanto al níquel, su subida es una de las más llamativas y de las que más preocupan, pues pone en jaque la producción de acero inoxidable y de baterías eléctricas, clave para las fundiciones, la construcción, el sector automovilístico o el de las renovables.