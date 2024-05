El 'tesoro' del aceite de oliva: el sector descubre que el consumo no ha caído tanto como han subido los precios

La ley del mercado indica que la única manera de reducir la demanda cuando no hay producto suficiente es a través del incremento de los precios. En las dos últimas campañas de producción de aceite de oliva en España, la sequía y las olas de calor ha reducido, en términos absolutos, la cosecha a la mitad. Para evitar el desabastecimiento, el sector optó por incrementar los precios, tanto que se han llegado a alcanzar valores históricos y se han pulverizado récords. En el verano del año 2020, el precio medio era de 1,90 euros el kilo de aceite en origen. A principios de 2024 se han rozado los nueve euros. Ahora, los precios se han estabilizado en los 7,50 euros el kilo.

Para sorpresa del sector, el consumo no se ha desplomado, como se pensaba. La producción ha caído en estas dos campañas un 50%, pero el consumo apenas se ha resentido en un 30%. Este jueves, durante la clausura de la Feria del Olivo de Montoro, organizada por la Asociación Española de Municipios del Olivo (AEMO), se ha celebrado una mesa redonda en la que el sector ha analizado lo que ha llamado “la asombrosa reacción del consumidor” durante una de las mayores crisis de producción del sector que se recuerda. Nunca se han encadenado dos campañas de producción tan escasas. Y desde luego, nunca se han mantenido en el tiempo unos precios tan altos. Y para sorpresa del sector, no ha pasado como cuando hace una década subieron los precios, que hubo una lucha sin cuartel por recuperar al consumidor que se refugió en otras grasas, como el aceite de girasol.

“Ahí está la noticia”, ha asegurado al arranque de la mesa el gerente de AEMO, José María Penco. “Ahí está el gran descubrimiento que debemos de apuntarnos en mente para siempre los que estamos en la producción, venta y comercialización de aceite de oliva. El precio se ha tenido que elevar hasta niveles impensables para conseguir que esas las disminuyan lo necesario” para evitar el desabastecimiento. Y aún así, el consumidor ha seguido siendo fiel.

“La interpretación de estas circunstancias para nosotros está clara: el consumidor nos ha dado una lección magistral que nunca debemos olvidar”, destacó Penco. “Tenemos un tesoro entre las manos que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos”. Así, aconsejó al sector a “aprender” para que cuando lleguen cosechas normales “sepamos disponer de esa renta que el consumidor está dispuesto a dejarnos porque tenemos un producto único, porque tenemos la grasa más sana de todas las comercializables”, expresó.

El aceite de oliva es “un producto muy poco sustituible en nuestros hogares. El consumidor nacional lo va a necesitar, no como en otros países”, expresó Fernando Pérez Tabernero, de Deóleo. “Tenemos la oportunidad en el sector para seguir valorizando el aceite de oliva y convertirlo en un producto de demanda y no de oferta. Creo que es un punto que debemos trabajar en el futuro”, sostuvo. Por su parte, Juan Carlos Marín, de Alcampo, resaltó el “sistema de vasos comunicantes” entre las diferentes grasas, que indican que cuando sube el precio de una, baja su consumo, y viceversa. Pero que, no obstante, el consumo del aceite de oliva de mayor calidad se ha mantenido alto.

Francisco de Mora es responsable de la Cooperativa de Lucena, y en su intervención destacó “la fidelidad del consumidor a los aceites de calidad”, especialmente, un consumidor que ahora está más preocupado que antes a este producto por su “aportación a la salud” y los beneficios sobre “la nutrición”, además de la prevención de enfermedades. “Eso es un factor diferenciador”, al tiempo que destacó la “sostenibilidad” del sector.

El ministro llama a “la responsabilidad” del sector

Este jueves ha visitado la feria el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, Luis Planas, que ha abogado por que la evolución de los precios del aceite de oliva sea “transparente y suave”. Planas ha llamado a la “responsabilidad” de todos los agentes del sector para ello.

La importante subida de los precios durante esta campaña que ha calificado de “tobogán histórico” ha conllevado no obstante, a juicio del ministro, una “buena noticia” como es “el grado de fidelidad de los españoles y de los mercados internacionales respecto al consumo de aceite”. Planas recuerda que “aunque se ha duplicado el precio del aceite de oliva en los lineales, la afectación de disminución del consumo ha sido mucho más baja de la que estimaban los especialistas”.

Montoro clausura su XXII Feria del Olivo con “gran satisfacción” por su nuevo formato más profesionalizado

La XXII Feria del Olivo de Montoro ha quedado clausurada esta tarde de jueves 9 de mayo de 2024 con “gran satisfacción” por parte de los organizadores por su apuesta por un nuevo formato más profesionalizado. La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha valorado “muy positivamente” esta edición renovada de la feria, celebrada entre semana y con tres días de duración. En la organización se ha apostado por este formato respondiendo a las demandas de los expositores y se ha puesto en marcha un servicio de atención permanente para que la feria sea provechosa para las empresas. También se ha apostado por una mayor difusión de la feria en circuitos especializados y generalistas de toda España. Lola Amo ha señalado que de cara a las próximas ediciones “se seguirá trabajando para, a partir de este modelo de feria, mejorarla y que siga siendo atractiva para las empresas del sector oleícola”.

En su visita a la Feria del Olivo de Montoro, Luis Planas ha acompañado a la alcaldesa del municipio, Lola Amo, en un recorrido por los expositores tomando el pulso al sector en la muestra. Para el ministro, el sector “tiene futuro, pues en el mundo del olivar no hemos alcanzado aún nuestro techo”. La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha agradecido el respaldo del ministro a la Feria del Olivo “en la que estamos viendo lo mejor en innovación y digitalización a la que está tendiendo el sector oleícola”.

Jornadas técnicas

Por otra parte, en el segundo día de las jornadas técnicas se ha analizado la “asombrosa reacción del consumidor” en las campañas 2023 y 2024. José María Penco, director de la Asociación Española de Municipios del Olivo, ha incidido en cómo el consumidor ha demostrado su “fidelidad” al aceite de oliva en las dos últimas campañas, muy condicionadas por la baja producción y por la elevación de los precios. Para Penco, que el consumo se haya mantenido a pesar de la subida de los precios demuestra que el consumidor valora notablemente este tipo de grasa y sus bondades, por lo que, cuando pase este periodo de reducción de la producción “el precio no debe bajar a cotas de 2,50 o 3 euros porque el consumidor está dispuesto a pagar por él y los costes del olivo necesitan un precio en el entorno de 5 o 6 euros para que el agricultor tenga una renta digna”.

Los expertos han defendido que la transformación digital llegue a todos los niveles de producción del aceite de oliva, no solo a las grandes empresas. Para ello, el director gerente de IMS, Pedro Martínez, ha apostado por “elevar la formación de quienes gestionan las almazaras y cooperativas”, para que de la mano de ese aumento de la formación llegue la inversión en tecnología en el sector. En las ponencias de esta jornada se ha defendido que la digitalización es imprescindible para que el sector sea más eficiente y sostenible, adaptándose a los nuevos escenarios que perfila el cambio climático.

Las jornadas han abordado cuestiones como la automatización en la recepción de la aceituna en el patio de la almazara, la molturación y la clasificación del aceite antes de bodega. También se ha incidido en la necesidad de introducir el uso de nuevas tecnologías de la comunicación y la comercialización del aceite de oliva.

La clausura ha tenido lugar con la entrega de los Premios Feria del Olivo y el reconocimiento al Club Ilígora, fundador de la feria hace 40 años.