La sequía obliga a suspender las obras de restauración del embalse del Cordobilla

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha suspendido la ejecución de las obras de restauración del embalse del Cordobilla, en el río Genil, a causa de la sequía, según ha reconocido a través de una respuesta parlamentaria al diputado del PP Andrés Lorite. Los trabajos están suspendidos desde el 30 de septiembre, según ha admitido ahora el Gobierno en una respuesta parlamentaria.

El embalse, construido en 1953 sobre el cauce del Genil y con una capacidad inicial de 34 hectómetros cúbicos, se encuentra en la actualidad completamente colmatado, a consecuencia de la notable erosión que sufre su cuenca vertiente, acelerada por la expansión de la superficie de olivar. Su uso siempre fue el regadío y la generación eléctrica. Pero su colmatación a causa de los sedimentos hace que su funcionalidad actual sea escasa, que apenas se pueda retener agua en su interior para bombear agua para riego y para generar electricidad.

Para devolverle la funcionalidad al Cordobilla, el Gobierno licitó en diciembre de 2021 una obra valorada en 3,6 millones de euros y una asistencia técnica de 275.000 euros. Ambos contratos se adjudicaron en el año 2022. Además, según lo estipulado en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de esta actuación, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) debe llevar a cabo la “restauración hidrológico-forestal en los cauces de la cuenca vertiente al Paraje Natural de Cordobilla”, algo que ahora está en licitación.

Las obras se dieron por iniciadas el 27 de agosto de 2022. “En el inicio se realizaron actuaciones preparatorias, sin embargo, desde el 30 de septiembre de 2022 se firmó el acta de suspensión temporal total de las mismas debido a la imposibilidad de aportar desde el embalse de Iznájar el caudal de agua suficiente tanto para poder movilizar los sedimentos que se irán dragando para formar el canal objeto de las obras como como para alcanzar la dilución a la que obliga la DIA para garantizar niveles de oxígeno y otros indicadores aptos para evitar la mortandad de peces”, según ha informado el propio Gobierno en su respuesta parlamentaria.

El embalse de Iznájar está en estos momentos en situación de emergencia. Su nivel actual está en el 19% y el agua que retiene se guarda para garantizar riegos extraordinarios este verano y para el abastecimiento de agua a más de 200.000 vecinos del sur de la provincia de Córdoba. “La situación, lejos de mejorar, ha ido empeorando y en los últimos tres meses (enero, febrero y marzo) prácticamente no se han registrado precipitaciones en toda la cuenca”, agrega el Gobierno. “Durante el presente año hidrológico, además, tampoco han circulado por el río Genil durante un período de tiempo suficiente el caudal de agua suficiente debido a escorrentías por precipitaciones que hubiera evitado el desembalse de agua desde el embalse de Iznájar”, relata.

Es decir, no hay caudal suficiente para el principio de los trabajos, que consistía incluso en la desviación provisional del cauce del río Genil y la generación de unos lodos que permitiría a la maquinaria trabajar de una manera eficiente. “Por tanto, ante la imposibilidad actual de ejecutar el proyecto tal y como obliga la DIA en esta situación hidrológica, se mantendrán suspendidas las obras”, concluye la Confederación.

Sin embargo, sus técnicos “están estudiando otras alternativas de ejecución que independicen la extracción de lodos de los desembalses desde Iznájar, y que sean compatibles con la DIA y que serán propuestas al órgano medioambiental competente”, sin que por el momento se haya desvelado.

Por otro lado, la CHG licitó en el mes de julio de 2022 la actuación de “mejora del Canal Principal de la Zona Regable del Genil-Cabra con el fin de Aumentar la Eficiencia del Transporte de Caudales. (Clave CO(DT)-6542)”, con un presupuesto de licitación de 2,87 millones de euros. El pasado 27 de marzo de 2023 se firmó el contrato por un presupuesto de adjudicación de 2.097.812,72 euros y un plazo de ejecución de 24 meses. En estaactuación, que se iniciará en el plazo máximo de un mes desde la fecha del contrato, se contempla la limpieza de primer sector del Canal Genil-Cabra.

