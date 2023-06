Varios pueblos del norte se quedan ya sin agua

Aunque el agua se cortó de madrugada con la esperanza de que el suministro se restableciera a las 6:00 de la mañana, llegaron las 7:00, las 8:00, las 9:00 y hasta las 12:00 sin que del grifo volviese a salir líquido. Según han confirmado varias fuentes a este periódico, de momento sigue sin haber agua en al menos tres municipios del norte de la provincia de Córdoba: Hinojosa del Duque, Alcaracejos y Belalcázar. El motivo está en el bombeo insuficiente desde el embalse de La Colada hacia Sierra Boyera y en el agotamiento de los depósitos municipales de estos pueblos.

Según han confirmado a este periódico fuentes de la Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa), el bombeo desde La Colada funciona a un tercio de su capacidad por la avería de los generadores eléctricos. Estos generadores son una solución provisional a la falta de suministro eléctrico en la zona, pendientes de un contrato que, señalan los alcaldes afectados, depende de la Junta de Andalucía. Los generadores se han averiado por su constante funcionamiento y por el calor (están conectados las 24 horas). Y mientras se reparan solo pueden suministrar un tercio del agua necesaria para toda una zona en la que viven 80.000 personas en las comarcas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato.

Las fuentes han detallado que la decisión de cortar el agua de madrugada se tomó precisamente para dar tiempo a los depósitos municipales a volver a llenarse. Una vez llenos, pueden suministrar agua a los vecinos. Pero si hay cuellos de botella en la red, con depósitos municipales o reguladores vacíos, se producen cortes de suministro que, en principio, no deberían ser definitivos aunque sí por tiempo indefinido.

Y eso es precisamente lo que está empezando a pasar en los pueblos más cercanos a Sierra Boyera. El caudal de las tuberías ha disminuido y no ha dado tiempo a rellenar los depósitos municipales. Y sin agua en los depósitos no se puede suministrar a los ciudadanos.

Las previsiones de momento son inciertas. A La Colada ya ha llegado un equipo de mantenimiento de la empresa que instaló los generadores y ha detectado que el problema ha estado en la rotura del sistema de refrigeración. Está prevista la llegada entre este martes o el miércoles de un equipo con piezas de sustitución para lograr que vuelva a funcionar la refrigeración y que los generadores bombeen el agua necesaria. Pero no hay un plazo concreto de que se arregle este sistema.

Desde Emproacsa se traslada a los ciudadanos un consumo responsable de agua y que no se hagan excesivos acopios para dar un respiro al sistema y que pueda recuperarse.

El alcalde de El Viso escribe a Pedro Sánchez y a Juanma Moreno

El alcalde de El Viso (Córdoba), Juan Díaz (PSOE), ha remitido este martes sendas cartas a los presidentes del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidiéndoles que trabajen de forma conjunta para solventar, no solo ahora, sino de forma “definitiva” para el futuro, los problemas de falta de agua que sufren las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en el Norte de Córdoba, y que afectan a 80.000 habitantes de 24 municipios, que hace dos meses que beben el agua potable que les llevan camiones cisterna y que se lavan con agua del grifo no potable que ahora se corta por las noches.

En este sentido y en declaraciones a Europa Press, Díaz ha asegurado que “la situación es preocupante” y resulta “indignante que en la época en que nos encontremos estemos pasando más de 80.000 vecinos por esta problemática con el agua”, lo que le ha llevado a remitir este mismo martes “una carta, tanto al presidente del Gobierno de España, como al presidente de la Junta de Andalucía, en este caso trasladándoles” su “indignación, como alcalde del Viso, pero también como vecino de esta comarca” de Los Pedroches.

Ello se debe, según ha argumentado, a que “a estas alturas, en la época en la que nos encontramos, creo que hay suficiente tecnología y medidas técnicas como para haber evitado este enorme problema, porque ya tenemos un problema añadido a la no potabilización del agua de la presa de La Colada”, ubicada en el término municipal de El Viso, que es la que les llega por el grifo a los vecinos y que, “al menos, utilizan para ducharse y lavar”, a la vez que beben el agua potable que les lleva en camiones cisterna “la empresa pública de la Diputación, Emproacsa”.

“Pero es que desde las diez de anoche --ha proseguido-- no ha habido agua hasta las seis de la mañana, y esto, indudablemente, está tomando un cariz muy preocupante, y creo que detrás de este tema hay algo que desconocemos, algo que no nos han hecho llegar en ningún momento a los alcaldes de las comarcas de Los Pedroches y del Guadiato, y nuestra indignación es mayúscula”, pues temen, al igual que “muchos vecinos”, que “no se quiera que continúe un empresa pública como es Emproacsa” al frente del suministro del agua, “y que se privatice un sector imprescindible como es el del agua”.

Todo ello a raíz de que Emproacsa inició en la noche de este lunes una serie de cortes nocturnos en el suministro de agua en el Norte de la provincia mientras se logran resolver las “incidencias electromecánicas que no permiten un funcionamiento normal y suficiente, y que se han agudizado en los últimos días”, que están afectando al “sistema de bombeo de emergencia, ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG)” en el embalse de La Colada y “que conduce el agua hasta la ETAP de Sierra Boyera”.

Por eso ha pedido ahora Juan Díaz, “tanto al presidente del Gobierno, como al presidente de la Junta de Andalucía, que tomen cartas en el asunto”, pues “hay posibilidad de trabajar” conjuntamente, algo que es “necesario e imprescindible”, en este caso “las distintas instituciones”, para “intentar solucionar este problema”, pero no solo ahora, sino para dar una “solución de futuro”.

Ello implicaría, según ha explicado, “conectar las presas que hay actualmente”, es decir, los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, además de “terminar la línea eléctrica, para evitar estos fallos electromecánicos que están teniendo los generadores, y ese problema lo tiene que solucionar la Junta de Andalucía y ponerse a trabajar con el Gobierno de España y las distintas confederaciones para conectar el pantano de Puente Nuevo y tener conectados los tres pantanos y evitar este problema en un futuro”.

“Porque si queremos que haya vida en Los Pedroches y en el Guadiato --ha concluido-- necesitamos algo imprescindible para la vida, como es el agua. Por eso, no vamos a escatimar en esfuerzos, y tendremos que hacer lo que sea necesario para que las distintas instituciones, al más alto nivel, nos hagan caso y se pongan a solucionar de manera inmediata este problema”.

Hinojosa del Duque convoca una concentración de protesta

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Hinojosa del Duque ha acogido una rueda de prensa en la que se ha convocado una concentración para este miércoles 28 de julio a las 20:00 en la Plaza de la Catedral para protestar por la gravísima situación que el norte de Córdoba sufre desde hace semanas alrededor del suministro de agua, agravada estos últimos días con cortes de agua durante los primeros días del verano ante las altas temperaturas.

En el acto ha intervenido el alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, acompañado por los concejales Juan Felipe Flores Moyano, Agustín Romera, Juan Antonio Antón y María Antonia Ramírez.

El alcalde de Hinojosa del Duque, Matías González, ha explicado en su intervención que “es el momento de defender ese bien común que es el agua para todos los ciudadanos y ciudadanas”, y se convoca esta concentración debido “a un cúmulo de situaciones que nos llevan al hastío, como ver que muchos días son muchos los vecinos que vuelven a sus casas con las garrafas vacías tras la incomparecencia de los camiones cisterna”, a lo que ahora se suma “el corte de agua de esta noche, que todavía no se ha solucionado en nuestro municipio y no sabemos nada sobre cuándo volverá”.

Matías González ha denunciado “el olvido de la zona norte de Córdoba, ya que con todo esto se demuestra que estamos abandonados por parte de todas las instituciones, ya sean provinciales, autonómicas y nacionales, que no nos tienen en cuenta”. Y ha sido muy tajante al señalar que “la realidad de Hinojosa del Duque es que no hay agua, y no la hay desde anoche, pese a que nos prometieron que volvería a las seis de la mañana”. Ante esto, ha exigido “el inmediato arreglo del sistema de bombeo para paliar lo antes posible la situación ya que hay tres municipios que no tienen agua: Hinojosa, Belalcázar y Alcaracejos”.

También ha anunciado que, junto al Equipo de Gobierno, se ha desplazado directamente al Embalse de La Colada para conocer el estado de los trabajos y conocer de primera mano los trabajos que se están realizando en lugar y provocado en esta situación. Además, ha señalado que “el Ayuntamiento demanda explicaciones de todos los cambios que los camiones cisterna realizan casi sin previo aviso, confundiendo a la ciudadanía día tras día”.

El primer edil hinojoseño ha hecho un llamamiento a la ciudadanía hinojoseña “para asistir a la concentración del 28 de junio a las 20:00 para demandar soluciones inmediatas al problema de agua en Los Pedroches y el Guadiato”. La concentración se mantendrá aunque la avería se solucione y vuelva a haber agua por las noches en Hinojosa del Duque. Además, ha explicado que van a intentar fijar los camiones, un trailer de 25.000 litros, en un sitio fijo cada día, y ha recordado que aquellas personas que no puedan desplazarse pueden llamar al Ayuntamiento para que les ayuden a recoger estas garrafas de agua.

El concejal Juan Felipe Flores ha señalado en su intervención que “el Equipo de Gobierno lleva horas trabajando por la situación de los depósitos”, y ha pedido “calma a la hora de retirar el agua”, garantizando que “servirá habiendo servicio de cisterna en los próximos días”. Por su parte, Juan Antonio Antón ha explicado que “es necesaria mucha más información sobre lo que está ocurriendo, especialmente para poder trasladarla a la ciudadanía”.

Agustín Romera ha recordado que “pese a que el problema del agua no es competencia del Ayuntamiento, es nuestra responsabilidad velar por la ciudadanía hinojoseña y poner todas las soluciones posibles para que los hinojoseños y las hinojoseñas tengan agua y nos escuchen”, por lo que ha animado “a participar en la concentración de mañana a las 20:00 horas”. Por último, María Antonia Ramírez ha señalado que “el agua tiene que llegar a todos por igual y las administraciones competentes tendrán que dar soluciones inmediatas porque el agua es un derecho de todos”.