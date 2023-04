El Gobierno inicia el trámite ambiental para la obra de la autovía entre Espiel y Badajoz

El Gobierno acaba de iniciar el trámite ambiental para la construcción de la futura autovía A-81 entre Badajoz y Espiel. El Ministerio de Transportes ha enviado al de Transición Ecológica toda la documentación necesaria para que la alternativa elegida por el Ejecutivo reciba el visto bueno.

La propuesta que contempla el Ministerio es la conocida como C2, que discurre prácticamente por el mismo trazado de la actual N-432 entre Espiel y Badajoz. Esta es la alternativa que menos problemas ambientales sufrirá, ya que apenas si aborda la construcción de nuevos trazados y por tanto nuevas afecciones. Al contrario, se salvaría el paso por el interior de muchas poblaciones.

Para estas obras, el Ministerio ha calculado un presupuesto de 1.152 millones de euros. En total, se construirán unos 200 kilómetros de autovía que contribuirán a reducir de manera significativa los tiempos de viaje entre Extremadura y el centro de Andalucía, y, sobre todo, a aportar mucha más seguridad.

El corredor elegido discurrirá por los municipios pacenses de La Albuera, Santa Marta, Feria, Zafra, Los Santos de Maimona, Usagre, Villagarcía de la Torre, Llerena, Ahillones, Berlanga, Azuaga y La Granja de Torrehermosa, y los cordobeses de La Coronada, Fuente Obejuna, El Hoyo, Peñarroya-Pueblonuevo, Bélmez y Espiel.

Una vez que se disponga del estudio ambiental, el Gobierno podrá aprobar el proyecto de la futura autovía. Después, tendrá que decidir en cuántos tramos se divide la obra e ir redactando proyectos, licitando construcciones y adjudicando obras. Es decir, aún quedan varios años para poder viajar en autovía entre Espiel y Badajoz.

Un poco de historia

El Gobierno del PSOE ya planteó la construcción de esta autovía en el año 2004. Se llegaron incluso a presentar los tres estudios informativos. Uno de ellos no superó el trámite ambiental y el proyecto se congeló. Tanto se congeló que acabó caducando y ahora ha habido que reiniciar un trabajo que a los socialistas le llevó tres años.

Entre Córdoba y Espiel no habrá autovía, por el elevado impacto ambiental que tendría. Lo que se pretende es construir al menos cuatro carriles en la actual N-432. Esta carretera ha sido reformada varias veces y tiene un trazado más o menos recto hasta Espiel. Incluso, hay tramos con tres carriles. La obra no sería muy compleja y tampoco muy costosa. Pero no sería autovía.

Mientras tanto, avanza el estudio informativo para construir una autovía también entre Córdoba y Granada. El Ministerio asegura que está trabajando en el diseño de una alternativa que presentará en breve y que también se someterá a estudio ambiental.