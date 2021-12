Los ganaderos dejarán de entregar la leche de sus vacas si en una semana no suben los precios

Una de las causas de que la España rural se esté vaciando es que no es rentable. Y eso es algo que saben bien desde hace años miles de ganaderos lácteos que año a año ven cómo de manera imparable se van cerrando explotaciones. En Andalucía, la principal comarca ganadera está en Los Pedroches. El día 15, los ganaderos de esta zona (y los de toda España) están llamados a una especie de paro patronal. Convocados por la Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos, los productores han decidido dar un ultimátum a la industria agroalimentaria: o les pagan lo que les cuesta producir la leche o directamente no la entregarán.

Desde hace meses, los ganaderos vienen denunciando que durante grandes periodos de tiempo del año venden "a pérdidas" y por debajo de los costes de producción. Este otoño, se ha desatado una especie de tormenta perfecta sobre el sector, que ha visto cómo se han multiplicado todos los costes de producción. Los piensos con los que alimentan a sus vacas son un 30% más caros. Los animales tienen que comer todos los días y tienen que tener unas condiciones mínimas de confort. La inmensa mayoría de las granjas, salvo las extensivas, dependen de la electricidad para el ordeño, la limpieza, la climatización y hasta la alimentación. La factura de la luz es un 230% más cara.

También se han incrementado los costes del transporte, el gasóleo que alimenta los tractores y en la zona de Los Pedroches hay otro grave problema añadido: la sequía. A menos agua, menos forraje y más pienso. Además, cada vez es más difícil encontrar pozos para que el ganado pueda beber y, si no llueve, la amenaza de que falte el agua puede convertirse en una realidad.

Ante este panorama, los ganaderos han dicho basta. En Córdoba, los ganaderos venden el litro de leche a una media de entre 32 y 34 céntimos. El sector considera que hasta que el precio no llegue a 41 céntimos no dejarán de vender a pérdidas. Por eso han decidido lo que han venido a llamar "una huelga".

La decisión se ha tomado en una asamblea celebrada en el municipio leonés de Valencia de Don Juan. A la cita acudieron ganaderos de toda España y allí también estuvo presente un representante cordobés, Víctor Muñoz, de Belalcázar y en representación de la Organización de Productores de Leche de Andalucía. El propio Muñoz ha sido el que ha informando a los productores cordobeses de la "huelga indefinida de entregas".

"Esta es la medida más dura que puede adoptar un ganadero, pero a la vez es la única que puede revertir esta situación caótica en la que está sumido el sector, la leche es nuestra y los únicos que se enriquecen con ella son los que nos la compran", señala el comunicado consensuado por los productores a la finalización de la asamblea. "La huelga será indefinida en el tiempo, no dejando circular por las carreteras ni una sola cisterna de leche", advierten los ganaderos, que señalan que "no queremos perjudicar a los transportistas, que nos consta que lo están pasando tan mal como nosotros, pues las industrias les tienen igual de asfixiados en precios, pero no podemos dejar que se mueva un solo litro de leche en España en esos días de huelga".

"Instamos a los ganaderos a no firmar contratos que no cubran los costes de producción, puesto que así lo marca la Ley de la Cadena Alimentaria, siendo ilegal que las industrias nos obliguen a firmar contratos que atenten contra dicha ley", condenan.

En Córdoba había en el año 2019 un total de 389 explotaciones de vacuno de leche con una capacidad de producción al mes de unos 27,5 millones de litros. Se estima que durante la pandemia han podido abandonar la explotación un 5% de los ganaderos, muchos de ellos por la falta de rentabilidad pero también por la ausencia de relevo generacional.