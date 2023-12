El expediente para declarar Patrimonio Mundial al Paisaje del Olivar estará listo en enero

El expediente de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial se remitirá en enero al Ministerio de Cultura y a lo largo de 2024 se espera la visita de técnicos de la Unesco “para que, si todo va bien, antes del verano de 2025” llegue a la asamblea general de esta organización, a la que corresponde aprobar o no la distinción.

Así lo ha avanzado el presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, que ha presidido este martes una reunión de la comisión institucional de la citada candidatura, cuyos miembros han dado el visto bueno por unanimidad al expediente.

“La totalidad de los miembros de la comisión, organizaciones agrarias, universidades, instituciones y diputaciones le hemos dado el visto bueno al expediente, que está ya prácticamente finalizado, sólo a falta de alguna cuestión desde el punto de vista técnico que ha surgido en los últimos días y que se resolverá en las próximas semanas”, ha explicado.

Reyes ha añadido que esta comisión institucional volverá a reunirse el próximo 10 de enero para dar el visto bueno definitivo a este expediente y “remitirlo al Ministerio de Cultura antes del 15 de enero de 2024”.

“Con ello, a lo largo del próximo año, la Unesco mandará sus técnicos a la provincia de Jaén y al resto de provincias andaluzas para analizar espacio por espacio la realidad de esos territorios y realizar los correspondientes informes para que, si todo va bien, antes del verano de 2025 el expediente sea aprobado en la asamblea general de la Unesco”, ha afirmado.

El presidente de la Diputación ha mostrado su satisfacción por el visto bueno de este expediente por parte de todos los integrantes de la comisión institucional, tras el proceso de revisión y reformulación del documento de la candidatura que se ha llevado a cabo a lo largo del último año, así como los ajustes técnicos en la forma de representación cartográfica. Unas cuestiones que llevaron a retrasar a 2025 su llegada a la citada asamblea general, frente a la previsión inicial de 2024.

“Una vez resueltos esos problemas de delimitación que generaban algunas dudas en cuanto a la superficie afectada, prácticamente el expediente sólo está pendiente de distintas cuestiones técnicas que tenemos que resolver en las próximas dos semanas”, ha apostillado Reyes.

Junto a la Diputación de Jaén, la comisión institucional de la candidatura 'Paisajes del Olivar en Andalucía. Historia milenaria de un mar de olivos' a Patrimonio Mundial está formada por las diputaciones de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, las universidades de estas provincias, la Junta de Andalucía, las organizaciones agrarias y fundaciones como Savia y Juan Ramón Guillén.

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha querido dejar claro, nuevamente, su total rechazo a que el olivar de la provincia se incluya como Patrimonio Mundial tras conocerse hoy que la comisión de la candidatura Paisajes del Olivar ha dado el visto bueno al expediente.

Fernández de Mesa explica que la experiencia en base a otras situaciones similares indica que, “al final, se acabará penalizando al agricultor”, aunque se acuerde que no es necesaria la inscripción en el Catálogo Histórico de Andalucía.

Asaja Córdoba afirma que, “en esta ocasión, le ha tocado al olivar, pero llevamos años viendo lo que ocurre en los parques naturales, en las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y en otras zonas con diversas figuras de protección”. Añade que, en todos estos lugares, las limitaciones actuales de las normativas que los regulan “van contra la actividad económica y contra su propia conservación”. Por ello, “no las quieren los habitantes de esas zonas, ni nadie que conozca la verdadera realidad de lo que allí ocurre”.

Para la organización agraria, es preocupante que las diferentes administraciones insistan en crear cada vez más figuras de protección lo cual “es un grave error, no sólo para el desarrollo económico, sino para la propia conservación del medio ambiente por el abandono al que pueden conducir a muchas explotaciones”.

Considera que, hoy en día, con las normativas de la PAC y las normativas sectoriales, no son necesarias más figuras de protección ni más limitaciones, pues ya están todas ellas sobradamente protegidas por las distintas leyes vigentes, “siendo muy bueno su estado de conservación y presentando magníficos parámetros de biodiversidad”. No es razonable que el buen estado de conservación de algunos territorios, que se ha logrado a lo largo de los años gracias al buen hacer de agricultores, ganaderos, selvicultores y propietarios rurales en general, sea algo que les penalice, añadió.

Por el contrario, concluye Fernández de Mesa, lo que sí debería reconocerse es “el importante papel que implica el olivar en la economía de los pueblos y todas las actividades que ello conlleva porque son la única garantía de supervivencia del mundo rural”.

