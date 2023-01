La candidatura del paisaje del olivar como patrimonio mundial choca con las organizaciones agrarias

El expediente de la candidatura de los Paisajes del Olivar en Andalucía (POA) a Patrimonio Mundial de la Unesco ha encontrado oposición en el mismo corazón de Jaén. Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias han mostrado su oposición a esta candidatura ante “las evidentes limitaciones y obligaciones” que supondrá para los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado.

Así se recoge en las alegaciones, consultadas por Europa Press, que las citadas entidades han presentado a la comisión institucional de la citada candidatura coincidiendo con la reunión celebrada este lunes en la capital. En el escrito, que también rechaza la inscripción de los bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, argumentan que “son evidentes las limitaciones y obligaciones que esta figura impondrá a los agricultores, ganaderos y propietarios del territorio afectado, tal y como se recoge en el punto 5.c de los documentos enviados”.

Entre otras cuestiones, aluden a la inclusión de la inscripción en el Registro de la Propiedad, la obligación de los propietarios, titulares de derechos o simples poseedores de los bienes de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos garantizando la salvaguarda de sus valores, la obligatoriedad de ejecución de obras y actuaciones de conservación o la ejecución forzosa.

A ello suman los derechos de tanteo y retracto, la expropiación o potestad de inspección de la Consejería de Cultura, la evitación de la contaminación visual y la obligación de comunicar la realización de cualquier obra o intervención a la consejería competente. De este modo, a su juicio, “tanto el derecho de propiedad como la propia libertad de empresa se ven seriamente afectados por esta catalogación”. “No debemos olvidar que estamos hablando de explotaciones agrícolas que han de ser rentables económicamente, sin que nos consten cuáles serán las supuestas ventajas del POA para los agricultores, ganaderos y propietarios”, afirman las organizaciones.

Precisan que “estas obligaciones no estaban recogidas” en los documentos que se presentaron para las adhesiones a la declaración de los Paisajes del Olivar de Andalucía de finales del año 2017 y principios de 2018. De hecho, en el documento de adhesión “se indicaba claramente que 'ello, además, no supondrá ninguna limitación de uso o de manejos en la actividad productiva'”.

Sin embargo, en los documentos remitidos ahora se proyecta solicitar la Inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, lo que supone “tanto un gravamen en la actividad agrícola como una pérdida patrimonial de las explotaciones”.

Por otro lado, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-Alimentarias de Jaén explican que desconocen el presupuesto asignado para esta catalogación, así como su procedencia. En este sentido, apuntan que “se habla de posibles ayudas y subvenciones a los propietarios afectados, pero no se detallan ni evalúan económicamente las mismas”.

Junto a ello, consideran que en la asociación Paisajes del Olivar Patrimonio Mundial “las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias, legítimas representantes de los agricultores y ganaderos del territorio a declarar Paisaje del Olivar en Andalucía, deberían de ostentar al menos el 50 por ciento de participación”.

Igualmente, defienden que “debería de estar jurídicamente reglamentada la fórmula de salir del POA en el momento en que los propietarios pudieran estar interesados en ello”.

“Por lo anteriormente expuesto, solicitamos que, teniendo por presentado este escrito, nos tengan por opuestos al expediente y a la Inclusión en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz”, concluye el escrito de alegaciones.

Por su parte, la organización agraria UPA Jaén se ha desmarcado del resto de patronales agrícolas, y ha criticado que la “escasa altura de miras” y la “falta de lealtad institucional” de determinados actores --en alusión directa a Asaja, Coag y Cooperativas Agro-alimentarias-- haga “peligrar” la candidatura del paisaje del olivar a Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

El vicesecretario general de Organización de UPA Jaén, Elio Sánchez, que ha asistido a la reunión de esta mañana en la Diputación, ha mostrado su pesar por “el circo mediático” que han montado “los sectores más conservadores del campo jiennense” cuestionando la viabilidad de la candidatura con un documento al que UPA Jaén no se ha adherido “por responsabilidad y lealtad institucional”, porque “lo que sí tenemos muy claro es que esta declaración no puede ir en detrimento de los agricultores”.

El Paisaje Cultural del Olivar Andaluz fue elegido como candidato para Patrimonio Mundial de la Unesco e inició un recorrido para su inclusión definitiva en Asamblea General en el verano del año 2023. La candidatura seleccionada está promovida por la Diputación de Jaén, en colaboración con las diputaciones de Córdoba, Granada, Sevilla y Málaga, junto a multitud de municipios, universidades, organizaciones agrarias y otras entidades de la comunidad autónoma andaluza.

La propuesta se traduce por un paisaje de 'Mar de Olivos', que se conforma en el siglo XIX. Representa el patrimonio vivo y sostenible, y es un paisaje agroindustrial debido a la fabricación del aceite. Andalucía es un territorio que posee asentamientos urbanos de gran tradición olivarera, usando diversas técnicas.

La candidatura se trata de paisajes históricos superpuestos, ya que muestra todo el relieve y diversidad de la región que envuelve al territorio. Explica, además, la propia tecnología para obtener el aceite desde los romanos hasta la prensa de vapor.

“El olivar es el cultivo más cooperativizado y representa un gran acervo patrimonial interesante del pasado, presente y futuro. En relación con el comercio, el aceite ha tenido una gran especialización, dándose una fuerte exportación a América”, han recalcado desde la propia candidatura.

