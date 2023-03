La declaración de interés internacional de la Semana Santa de Baena lleva tres años en 'stand by'

La Semana Santa de Baena es una de las más singulares de España. Los tambores y los duelos de los judíos, los colinegros y los coliblancos, hacen que sea uno de los acontecimientos de Pascuas. Desde hace una década, el Ayuntamiento y la Agrupación de Cofradías intentan que la fiesta sea declarada de Interés Internacional. Pero los promotores se han topado una y otra vez con la burocracia y con que no se han llegado a cumplir los requisitos para una declaración que revolucionaría turísticamente el municipio.

Los trámites están en stand by desde el año 2020, según ha reconocido el propio Gobierno a través de una respuesta parlamentaria a la senadora del PSOE María Jesús Serrano. En agosto de ese año, el Ayuntamiento envió a la Secretaría de Estado de Turismo un escrito con alegaciones solicitando que se anulara una resolución por la que el Gobierno le denegó la concesión de fiesta de interés nacional. El escrito fue remitido al Abogado del Estado y siguiendo su dictamen, el expediente, junto sus actuaciones, se dio traslado a la Subsecretaría del Ministerio, Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y Relaciones con la Administración de Justicia de la Secretaria General Técnica.

En 2013, Baena ya remitió a la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística de la Secretaría de Estado de Turismo un expediente para la declaración que fue rechazado por no alcanzar el “mínimo de actuaciones de difusión en uno o varios países extranjeros, en medios de prensa escrita, radios y televisión, en uno o varios países extranjeros”. En esa ocasión, la Subdirección General aceptaba como promociones válidas cinco publicaciones relacionadas con la Semana Santa de Baena en Irlanda, Letonia, Estados Univos, Rusia y Holanda, pero rechazaba otras muchas en periódicos online y medios digitales y las anteriores a la declaración de Interés Turístico Nacional.

En 2018 se llevó a cabo un nuevo nuevo intento que se topó con el rechazo del Gobierno, que aseguraba que las acciones promocionales que se adjuntaban no eran correctas. El entonces alcalde, Jesús Rojano (PSOE), se reunió con el Ministerio “y, dados los problemas presupuestarios para contratar acciones promocionales internacionales, se acordó ampliar el plazo para presentar dichas acciones”, relata el Gobierno.

En octubre de 2019, ya con un nuevo gobierno local, en manos del PP y Ciudadanos, el Gobierno se reúne con la alcaldesa, Cristina Piernagorda, para instarle a que tome una decisión. El Ayuntamiento respondió que esperarían a evaluar el cambio de normativa, ya que ese año se aprobó una nueva orden para este tipo de declaraciones.

El Ejecutivo asegura que esperó a julio del 2020 para declarar “desistido” el segundo intento del Ayuntamiento de Baena por declarar a su Semana Santa de Interés Internacional. El gobierno local presentó alegaciones y las mismas han sido rechazadas por el Ejecutivo. Desde entonces, el Gobierno no tiene novedad alguna sobre el asunto, a las puertas de una nueva Semana Santa.

