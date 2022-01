Salud realiza cribados masivos en la residencia del Figueroa

Este martes, como todas las semanas desde que comenzaron las bajas en la residencia del Parque Figueroa, según ha detallado María Dolores Ortiz, presidenta del Comité de Empresa, parte de los trabajadores del centro se han sometido a un nuevo cribado masivo.

Ante el aumento de los contagios por coronavirus a causa de la variante Ómicron, en el mes de diciembre los trabajadores del centro sufrieron "un número de bajas impresionante", ha señalado la portavoz a Cordópolis. Por ello, todas las semanas la Consejería de Salud realiza cribados masivos a la mitad de la plantilla, "un martes se les hace a la mitad y el siguiente, a la otra", ha detallado. Además, según ha detallado, antes de de la incorporación de una persona que ha estado más de siete días en el centro se le realiza una PCR.

Actualmente, la residencia cuenta con 132 empleados, entre todas las áreas como auxiliares de enfermería, administración, limpieza, mantenimiento, ordenanza, enfermería, entre otros. Este lunes, el porcentaje de trabajadores afectados por el virus, rondaba el 30%. "Por suerte", esperan que el número vaya descendiendo a medida que se vayan realizando estos cribados.

Sin embargo, desde el Comité de Empresa, María Dolores ha resaltado la importancia de las acciones que la delegación territorial de Igualdad, que "hacen caso omiso" a las peticiones de los empleados del centro. Para sobrellevar la situación de las numerosas bajas que se han producido, han planteado un plan de choque, sin embargo, desde la administración han señalado que este "no lo autoriza función pública".

Los trabajadores creen que con las soluciones que han planteado podrían "dar el servicio de calidad" que defienden, y denuncian que la externalización que están sufriendo "es un atropello al servicio público". Por ello, María Dolores ha señalado que seguirán concentrándose y movilizándose para conseguir que se les escuche.

