El proyecto logístico militar en El Higuerón implicaría expropiar parcelaciones y recalificar suelo protegido

El Ministerio de Defensa tendrá que elegir en las próximas semanas el emplazamiento de Córdoba dónde instalará la base logística del Ejército de Tierra. Lo hará a partir de las tres opciones que puso sobre la mesa el proyecto inicial (El Higuerón-La Rinconada-La Carlota). No obstante, en el Ayuntamiento de Córdoba ya se han dado pasos para que el Gobierno se decante por la zona del Camino Viejo de Almodóvar-El Higuerón, poniéndola por encima del área de La Rinconada.

Estos dos puntos tienen en común su ubicación en la periferia de Córdoba capital (si bien La Rinconada está algo más apartada) y su comunicación más o menos directa con las rondas que enhebran el tráfico rodado en la ciudad. Sin embargo, administrativa y urbanísticamente hablando, hay grandes diferencias entre estos dos proyectos, dado que uno de ellos, el de La Rinconada, está culminado, y otro, el de El Higuerón, tendría que empezar a trabajarse.

A pesar de ser la opción favorita del alcalde de Córdoba, José María Bellido, el proyecto de El Higuerón supondría obligatoriamente el inicio de un expediente de innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para modificar la clasificación de los suelos, con el añadido de que, además, este cambio precisará obligatoriamente de un estudio previo de valoración ambiental.

Una gran área de Suelo no Urbanizable de Especial Protección Vega del Guadalquivir

¿Por qué? Pues porque la zona escogida incluye miles de metros que están ubicados en Suelo no Urbanizable de Especial Protección Vega del Guadalquivir (SNUEP-VG). Una cantidad importante de suelo que habría que recalificar para convertir en suelo industrial, lo cual puede dilatar más de lo deseable el proceso urbanístico. Además, es lógico pensar que este proceso encontrará el rechazo de los colectivos ecologistas (quienes, de hecho, ya han reaccionado contra el proyecto).

Además, hay otra cuestión a tener en cuenta en este posible emplazamiento: que obligaría también a expropiar varias viviendas y parcelaciones irregulares que están asentadas en la zona. En el mapa del PGOU aparecen como Suelo No Urbanizable de Asentamientos Rurales (SNU-AR1). Y, dado que Defensa ha aclarado que la ubicación ha de ser en un área que permita la expansión, todo hace pensar que habrá que expropiar esos terrenos y compensar a los propietarios. El resto de terrenos de la zona son Suelo No Programado (SUNP) y, por lo tanto, no supondrían ningún problema, más allá de que, igualmente, han de ser objeto de un proceso de innovación del PGOU.

Asimismo, la ubicación de la base logística en esta zona también implicaría realizar obras para acondicionar la circulación, dado que, en estos momentos, este área no tiene conexión viaria ninguna (está totalmente aislada) y depende de la ejecución de la conexión de la carretera del Aeropuerto con la carretera de Palma del Río, de la que, en teoría, tendría que impulsar el Gobierno de España y cuyos estudios previos llevan años caducados. Es decir, que el proceso seguiría dilatándose administrativamente, ahora también con el concurso del Ministerio de Fomento.

A su favor tiene El Higuerón que es una zona revigorizada. La Junta de Andalucía ya ha anunciado que invertirá 10 millones de euros en el Parque Logístico y el Ayuntamiento quiere impulsar ese eje con la apertura del Centro de Convenciones y Exposiciones del Parque Joyero.

La Rinconada con todos los trámites urbanísticos de planeamiento culminados

Por el contrario, el polígono industrial de La Rinconada, ubicado en la zona sur y con conexión directa con la autovía A4, tiene todos los trámites urbanísticos de planeamiento culminados, además de que cuenta con con un proyecto de urbanización con todos los servicios básicos (agua, saneamiento y energía eléctrica).

La Rinconada es un polígono industrial de 2 millones de metros cuadrados para gran industria. Por envergadura, es la mayor de las tres propuestas puestas sobre la mesa. Sin necesidad de innovación, dispone de 192 hectáreas. En caso de ampliación (como sugiere Defensa), podría irse por encima de las 300, aunque también habría que innovar el PGOU, puesto que el suelo que colinda hacia el norte es también No Urbanizable de Especial Protección Vega del Guadalquivir (SNUEP-VG).

No obstante, la ubicación en esta zona no implica expropiar ni comprar apenas suelo, dado que la mayoría del terreno pertenece a la Junta de Andalucía, que se hizo con él a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) cuando, antes de la crisis de 2008, se intentó lanzar este polígono industrial. De hecho, Epsa lleva invertidos en esta zona varios millones de euros.

Con aquella gran crisis, La Rinconada se quedó paralizada, aunque lista para entrar a vivir. A diferencia de El Higuerón, esta zona tiene acceso directo a la A-4. A favor de El Higuerón juega que su cercanía con la línea de tren Algeciras (que, no obstante, también corta por la mitad su posible extensión hacia el norte). En el caso de La Rinconada, también tiene acceso por vía ferroviaria a la estación de Los Cansinos, por lo que, para impulsar esta vía, se tendría que adaptar para reactivar la antigua línea de tren que pasa por allí (previo convencimiento de Adif).

Esta semana será la primera reunión entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Córdoba. En ella se espera que comience la negociación para decidir la ubicación del Centro Logístico. Pero, para muchos cordobeses, lo que está sobre la mesa es también convertir cuanto antes en una realidad tangible y provechosa un sueño que ha llegado en un momento en el que la realidad de una crisis económica comienza a golpear muy fuerte a miles de hogares.