Nueva crisis interna en Vox Córdoba: cesado su vicesecretario de organización

Vox Córdoba pierde otro efectivo a falta de dos meses para las elecciones municipales. En esta ocasión, se trata del abogado Alejandro López Del Moral, que ha sido cesado esta semana como vicesecretario de Organización a nivel provincial.

Fuentes del partido han confirmado a Vox el cese de López, si bien apuntan que se circunscribe a “cuestiones personales”, por el “desgaste” que supone una campaña electoral, y detallan que el abogado, que fue número 3 en las últimas elecciones, mantendrá su puesto como asesor del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Córdoba hasta el fin del mandato.

Las fuentes consultadas, de hecho, señalan que López ha hecho “un trabajo brillante dentro del grupo municipal y ha sido quien lo ha llevado adelante gracias a su empeño profesional”.

López, abogado especializado en derecho civil, ha sido vicesecretario jurídico y vicesecretario de Organización Provincial de Vox. Además, estuvo dentro del equipo coordinador de la campaña que aupó al ya expresidente provincial del partido Alejandro Hernández al Parlamento Andaluz en 2018.

Otras fuentes del partido apuntan a que su cese se enmarca en las luchas internas por determinar el puesto de salida que tiene que ocupar la actual portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli.

En estos momentos, según coinciden todas las fuentes, hay una pugna interna por el papel que debe tener la concejala en las listas, con dos posturas enfrentadas entre quienes defienden que vaya como número 2 y quienes la quieren en puestos de difícil acceso al consistorio.

La salida de López es la cuarta desde que se inició el año y se conoció la elección de Yolanda Almagro como candidata. Primero fue la del coordinador de Vox en Córdoba capital, Julián Urbano, a la que le siguió la salida del gerente, Alberto Cuevas, y la del presidente del Comité Ejecutivo Provincial, el parlamentario andaluz Alejandro Hernández.

