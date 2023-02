Juan Hidalgo: “Había un clamor popular para que las fuerzas de izquierda nos pusiéramos de acuerdo”

Juan Hidalgo cumple este domingo una semana como el candidato elegido por Hacemos Córdoba, la confluencia que han creado los partidos de la izquierda para presentarse a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

Hidalgo, de 47 años, será el cabeza de cartel de la candidatura coral que han acordado Izquierda Unida, Podemos, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo. Diplomado en Magisterio, durante el anterior mandato municipal, fue concejal de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad con IU en el gobierno local entre 2017 y 2019.

A nivel orgánico, cuenta con una amplia trayectoria desde que empezara a militar en 1997 en IU y en el PCA, partido del que es el secretario provincial en Córdoba. Activista en el ámbito de la solidaridad, forma parte de la Plataforma Córdoba con Palestina y participa activamente en el tejido social de la ciudad. Y, ahora, por primera vez, se presenta a las elecciones para ocupar la Alcaldía de Córdoba.

PREGUNTA. ¿Por qué se ha decidido a dar el paso para encabezar la candidatura de Hacemos Córdoba?

RESPUESTA. Bueno, el paso yo creo que lo damos las fuerzas políticas, la coalición política, las organizaciones que componemos el espacio de Hacemos Córdoba dan el paso y, bueno, yo soy una persona que ahora mismo represento esa unidad. Pero, yo personalmente represento a una de las organizaciones de la coalición. Creo que lo importante aquí es el paso que dan todas las organizaciones de izquierda para juntarse, para unirse, para tener un mismo programa político, para acudir a los comicios electorales.

P. Pero no es lo mismo ser el número uno y encabezar esa candidatura. En lo personal, entiendo, ¿es un paso más adelante?

R. Yo voy con la misma alegría, ilusión, que si fuera en cualquier puesto en la candidatura. Voy con las mismas capacidades y las mismas ganas de trabajar y apostar por este proyecto. Evidentemente, el número uno tiene una carga más de responsabilidad que asumo también con la serenidad y con la seguridad que me aporta estar abrigado por estas cinco organizaciones. Y, bueno, con normalidad.

P. ¿Por qué ha sido más fácil o al menos aparentemente más fácil llegar a esta confluencia esta vez que en otras ocasiones en las que no ha fructificado?

R. Yo creo que en esta ocasión había un clamor popular, una demanda ciudadana de que las fuerzas de izquierda tenían que ponerse de acuerdo para unificar un programa y una acción de gobierno. Creo que eso ha influido mucho en las diferentes fuerzas políticas para trabajar, para sentarnos en una mesa y atender esa demanda, yo creo, que social de la ciudad.

P. ¿Alguien lo puede interpretar como signo de debilidad de la izquierda? ¿A la fuerza ahorcan y hay que unirse?

R. Bueno, yo lo veo como un signo de diversidad y de riqueza. Porque cuando te juntas con más gente para tomar decisiones, en este caso para opinar de algo tan importante como la ciudad, pues cuanta más gente haya pensando, opinando y debatiendo, más rico va a ser el debate, más ricas van a ser las propuestas y desde muchos más prismas podemos abordar los problemas que tiene esta ciudad.

“Bellido ha venido a la función pública a cuidarse, no a cuidar”

P. ¿Qué le diría a quien dice que era el momento de que la candidatura de la izquierda la encabezara una mujer?

R. Bueno, le diría que la candidatura es un equipo coral, que no hay un liderazgo por encima de otro. Es verdad que hay un orden, pero no hay un liderazgo de ninguna de las personas que componemos esta candidatura y todo se va a tomar de una forma coral y evidentemente la mujer, como género, tiene que estar visible en esta candidatura.

P. La izquierda siempre ha llevado esa bandera del feminismo.

R. Sí, sí. No la perdemos, la seguimos sosteniendo en alto y, bueno, vamos a demostrarlo en la acción de gobierno y, por supuesto, en esta precampaña o este tránsito hasta las elecciones.

P. Hay ya encuestas, sondeos, aunque están hechos antes de su anuncio como candidato. Algunos le dan cinco concejales a Hacemos Córdoba. ¿Ve reales esos resultados?

R. Bueno, lo que demuestran las encuestas es que estos comicios electorales municipales están muy abiertos. Y que está todo por jugar, todo el partido por jugar. Nosotros y nosotras salimos reforzados por la apuesta por la unidad, las cinco organizaciones. Y creo que eso nos da un plus a la hora de afrontar este periodo. Eso no está tan bien reflejado en las encuestas y creo que tenemos opciones reales de volver al Ayuntamiento con fuerza.

P. ¿Aspiran a replicar en Córdoba el pacto de gobierno que hay entre las fuerzas de izquierda con el PSOE como en el Gobierno central?

R. Aspiramos a gobernar. Aspiramos a que la fuerza mayoritaria el 29 de mayo sea Hacemos Córdoba. A eso aspiramos y eso es por lo que vamos a trabajar con transparencia, con honradez y explicando nuestras propuestas y nuestro programa.

P. De los nombres que le acompañan en la candidatura, no sé si nos puede adelantar algo. ¿Está ya cerrada toda la lista?

R. Sí, ya en estos días próximos, esta semana, se irá desvelando, deshojando esa margarita de la gente que va a componer esta candidatura.

P. ¿Hay alguna sorpresa? ¿Algo o alguien que quiera destacar?

R. Sí, destacar la pluralidad que confluye en esta candidatura, en este proyecto; destacar también la visibilidad, por supuesto, de todas las organizaciones que la componen. Y eso yo creo que es un plus. Sinceramente creo que es algo importante, que hemos cuidado mucho.

P. Entiendo que está en marcha la elaboración del programa electoral. ¿Qué ejes básicos van a llevar?

R. Sí, efectivamente, este sábado (por ayer) en el IES Maimónides tenemos unas jornadas totalmente abiertas, a la que se ha invitado a toda la ciudadanía que quiere acompañarnos y quiere sumar en este proyecto, para perfilar cuáles van a ser los ejes centrales y los pilares de la campaña de Hacemos Córdoba.

Aspiramos a que la fuerza mayoritaria el 29 de mayo sea Hacemos Córdoba

P. ¿A qué no renuncian las fuerzas de la izquierda en su programa?

R. A lo que no renunciamos es, para empezar, a la concepción de la función pública que, actualmente, está muy denostada por este último gobierno del PP y del señor Bellido. Apostamos por una función pública donde los capitulares, los concejales que salgan elegidos, vengan a aportar. Aportar es a dejar cosas, no a llevárselas. Eso lo primero. Aportar con transparencia, con honradez. Yo creo que eso es un eje y un pilar básico en nuestra acción política.

Otro, por supuesto, es escuchar. Hay que escuchar a la ciudadanía, a los cordobeses y las cordobesas, a los que están cada día en su barrio, sobre lo que les va mal en su vida diaria: sobre la losa, el árbol, la ciudad que no está limpia… Y ese va a ser, por supuesto, otro de los pilares.

Y a sumar. A sumar más organizaciones, a sumar más personas, a sumar todo lo que pueda venir a aportar a esa función pública. Yo creo que eso es básico y es lo que vamos a tener siempre en mente en cualquier acción de gobierno.

P. Dígame lo mejor y lo peor que cree que se ha hecho en este mandato municipal en el Ayuntamiento en Córdoba.

R. Lo mejor…(silencio). Francamente, a mí me cuesta encontrarlo. No sabría decirte, la verdad. Lo peor, yo creo, sinceramente que es la acción de gobierno que tiene este Partido Popular y el señor Bellido. Yo creo que ha venido a la función pública a cuidarse, no a cuidar. Y con cuidarse quiero decir, pues tener desde al principio del mandato una concejala de Servicios Sociales que tenía dedicación exclusiva y que también tenía un sueldo por cuenta propia. Por cuidarse me refiero a que hay un grupo de personal de confianza del Ayuntamiento que supera un presupuesto de casi 2,5 millones de euros al año, posiblemente el más alto de toda la historia municipal.

Y a las numerosas irregularidades e inseguridades jurídicas que ha tenido toda la acción de este gobierno. La última, la tenemos desde este jueves, con la suspensión del festival joven (Crazy World) que estaba programado que, de buenas a primeras, de un día a otro, pues se suspende. Eso es un claro ejemplo de cómo ha ido todo el mandato, a tiras y aflojas, sin ningún tipo de orden ni coordinación, ni ningún tipo de planificación por parte del gobierno en el Ayuntamiento.

P. Para terminar. ¿En esta Feria, en plena recta final de la campaña electoral, le veremos hacer sus turnos y servir mojitos en El Rincón Cubano?

P. En el tiempo que tenga, sí, claro que sí. Yo creo que es sano y saludable, porque me considero una persona muy normal, a la que también le gusta disfrutar de las fiestas y las tradiciones de nuestra ciudad.

La Feria es algo que a mí me encanta y, bueno, una caseta como con la que colaboro, El Rincón Cubano, está hecha prácticamente todo con voluntarios y voluntarias, con gente que sumamos y hacemos los trabajos, pues claro que me veréis seguramente en algún turno de trabajo cuando el tiempo me lo permita.