Juan Hidalgo encabezará la candidatura de la izquierda a la Alcaldía de Córdoba

La confluencia de la izquierda Hacemos Córdoba, que incluye a IU, Podemos, Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes Equo, ha elegido como candidato a la Alcaldía de Córdoba para las elecciones del próximo mes de mayo a Juan Hidalgo.

Hidalgo, de 47 años, fue concejal de Servicios Sociales, Cooperación y Solidaridad con IU en el gobierno local en el anterior mandato municipal, entre 2017 y 2019. Activista en el ámbito de la solidaridad, forma parte de la Plataforma Córdoba con Palestina y participa activamente en el tejido social de la ciudad. Asimismo, es el secretario provincial del PCA en Córdoba.

Diplomado en Magisterio, Hidalgo milita activamente en el PCA e IU desde el año 1997. En las anteriores elecciones municipales de 2019, ocupó el puesto número 5 en la lista de Izquierda Unida.

Este domingo, Hacemos Córdoba ha informado de la decisión que califica como “un hito en Córdoba, alcanzando un acuerdo de candidatura unitaria”. En dicho acuerdo las distintas organizaciones políticas han cumplido con los objetivos marcados y lo mandatado políticamente, que era trabajar para construir un espacio de confluencia lo más amplio posible, señalan.

“Fruto de ese trabajo en pro de la unidad, se ha logrado un acuerdo histórico en Córdoba, confluyendo en un espacio de unidad en el que están representadas la mayoría de las organizaciones de izquierdas” dicen para anunciar que “la persona que encabezará la lista será Juan Hidalgo”.

Asimismo, manifiestan que se ha logrado un acuerdo de candidatura integradora, en la que todas las organizaciones del espacio están representadas. “Ahora toca que sumemos fuerzas para remar juntas y hacer que este espacio siga creciendo y logremos recuperar el Ayuntamiento de Córdoba para los cordobeses y cordobesas”.

Sobre la decisión a nivel regional de Más País de dejar de forma parte de candidaturas para las próximas elecciones municipales, desde la confluencia Hacemos Córdoba apuntan que la formación “ha decidido de forma legítima salirse de todos los espacios de confluencia, una decisión que nada tiene que ver con el proceso que se estaba construyendo aquí en Córdoba. Este hecho es triste, pero no debemos dejar nublar nuestra vista ni perder la perspectiva de lo conseguido, y es que en Córdoba hemos logrado un gran hito consiguiendo este espacio de confluencia unido y fuerte, con el que construir un futuro para Córdoba a partir del 29 de mayo”.

