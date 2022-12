La izquierda cordobesa pacta una candidatura conjunta para las próximas elecciones municipales

No lo lograron ni en 2015 ni en 2019. Para 2023, toda la izquierda cordobesa acaba de pactar que se presentará a las elecciones municipales del mes de mayo bajo una candidatura única que, incluso, ya tiene nombre: Hacemos Córdoba. De momento, ya forman parte de esta confluencia Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Izquierda Unida, Más País, Podemos y Verdes Equo, que este lunes han comparecido de manera conjunta en la calle Capitulares, ante la puerta del Ayuntamiento de Córdoba.

En 2015, Izquierda Unida se presentó en solitario, tras naufragar la confluencia con Ganemos Córdoba. Los votos sumados de las dos formaciones le habrían dado la Alcaldía de Córdoba, en caso de haber pactado a posteriori con el PSOE. En 2019, Izquierda Unida y Podemos se presentaron en solitario. Entre ambos sumaron cinco concejales, por los ocho del PSOE. Ahora con esta confluencia se busca volver a la situación anterior a 2015, cuando IU o anteriormente el PCE siempre estuvieron por delante del PSOE en las elecciones municipales.

Hacemos Córdoba ya ha convocado una asamblea abierta el próximo sábado en la ciudad. La confluencia se reunirá en la Facultad de Derecho, entre las 11:00 y las 13:00, en un proceso que quieren que sea “participativo”. Para ello se ha abierto una especie de proceso de escucha dirigido a la ciudadanía.

“Este grupo lleva varios meses trabajando”, aseguró José Antonio Naz, que representa a Podemos (la única formación que sí que tiene elegidos a sus candidatos en primarias). Al acto, de hecho, asistió la coordinadora andaluza de Podemos, Martina Velarde. Junto a ella estaba Toni Valero, de Izquierda Unida Andalucía. Ambas formaciones se presentaron de forma conjunta a las elecciones andaluzas, no sin tensiones.

“En este tiempo hemos avanzado bastante”, ha asegurado Naz, en referencia a un proceso que se ha llevado de manera interna y sin mucho ruido, a diferencia de lo que ocurrió en 2014, previo a las elecciones del año siguiente. “Tenemos la clara voluntad de construir juntos”, insistió, al tiempo que aseguró que “hemos avanzado en la forma de funcionamiento que debemos tener”. Así, concretó el “proceso asambleario” dirigido “a la ciudadanía” que arranca este sábado.

La confluencia no tiene candidato, de momento. La coordinadora local de Izquierda Unida, Irene Ruiz, aseguró que “vamos sin prisa pero sin pausa” con el objetivo “de ganar” las próximas elecciones. Así, Ruiz insistió en que la confluencia “es el único camino posible” y que el “proceso de unidad” es todo un reto. “Este es un proceso seguro y afianzado”, destacó.

Por parte de Alianza Verde habló el histórico Pepe Larios, que aseguró que “ya tenemos las primeras líneas de lo que queremos en Córdoba”, una “verdadera transformación social basada en tres ejes”: “una Córdoba verde, una Córdoba feminista y una Córdoba solidaria defendiendo la justicia social”. “Buscamos una ciudad digna de ser vivida”, concluyó.

