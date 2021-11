Un día después de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Córdoba haya anunciado el cese de la coordinadora general del Área de Infraestructuras, a causa del caso que investiga la Fiscalía Provincial sobre un fraccionamiento de facturas y presunta falsedad documental, los concejales de Izquierda Unida Pedro García y Amparo Pernichi han comparecido ante la prensa para valorar la situación actual.

El portavoz municipal de IU, Pedro García, ha asegurado que el alcalde, José María Bellido, es "cómplice" de lo que considera un caso de "presunta corrupción en el Ayuntamiento" después de no haber cesado al concejal de Infraestructuras, David Dorado, y haber dejado caer tan solo a la coordinadora. "Para ese viaje del alcalde no hacen falta alforjas. Para hacer dimitir a la coordinadora, que es un cargo político técnico y darle a ella el marrón, nos parece ridículo", sostuvo. Al tiempo, se preguntó: "¿qué teme el señor Bellido, qué esconde o qué guarda el señor Dorado para que el alcalde no haya sido capaz de cesarlo? ¿De qué es conocedor el señor Dorado para que el alcalde de Córdoba no lo haya fulminado?".

"El señor Dorado o por responsabilidad política o porque no tiene más capacidad es igual de responsable por acción o por omisión. El alcalde asume que políticamente hay una responsabilidad, no es capaz de cesar al delegado y asume las palabras de Dorado al no cesarlo", ha insistido Pedro García.

Por otra parte, el portavoz de IU ha reiterado que el alcalde "no tiene ningún mérito en esto". Así, sostiene que el caso se destapa porque la concejala Amparo Pernichi "investiga, hace un estudio y lo lleva a la Fiscalía". Sobre el informe de Asesoría Jurídica, que ve incluso más indicios de irregularidades, "iba a existir sí o sí", ya que "la Fiscalía lo iba a pedir", por lo que "no hay ningún mérito en el equipo de gobierno".

"Aquí lo que nosotros destapamos desde el primer minuto fue una presunta estructura creada para delinquir", ha agregado. García asegura que esta presunta trama "tenía una parte que era evidentemente empresarial. Conocimos empresas que se habían dado de alta en julio y en septiembre se habían invitado al 80% de los contratos menores. Íbamos a las sedes sociales de esas empresas y salía allí una mujer de 70 años o las tres empresas invitadas eran propiedad de la misma persona", reiteró.

Por su parte, la concejala Amparo Pernichi ha insistido en que "el alcalde es el responsable de todo el Ayuntamiento" y que "asume la responsabilidad absoluta y delega en sus concejales ciertas áreas de gobierno. Si de manera irresponsable actúan mal, tiene que recoger velas, retirar esa delegación y asumir su responsabilidad", ha reiterado.

"Éste es un alcalde que se dedica a gobernar a través de fotos de Instagram. Cuando tiene algún problema pretende que escampe. Parece ser, e insistimos, que tiene mucho que esconder", ha agregado la concejala, que ha insistido en que Bellido "ha dejado que el caso llegue a manos del juez sin hacer absolutamente nada, dejando que esa supuesta trama de la que tenía más que indicios siguiera funcionando".

Por último, Pedro García recordó que el alcalde reclamó la dimisión inmediata del concejal de Podemos, Juan Alcántara, en cuanto se conoció que se había quedado con dinero de un cajero, por lo que le ha acusado de tener "una doble vara de medir".