Emacsa instala biodiscos para tratar las aguas residuales de Trassierra que acababan en los Baños de Popea

La empresa municipal de aguas de Córdoba, Emacsa, está instalando actualmente contactores biológicos rotativos o biodiscos en las dos estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) de la barriada de Trassierra para mejorar su tratamiento, después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) abriera expediente sancionador al Ayuntamiento de Córdoba tras practicar análisis en el arroyo Molino y los Baños de Popea y certificar que este entorno natural albergaba aguas residuales procedentes de los vertidos de viviendas de la zona.

Ahora, Emacsa se encuentra instalando estos contactores biológicos rotativos o biodiscos en las EDAR de Trassierra, culminando los trabajos ya en la primera de ellas y estando previsto hacerlo en la segunda en el mes de noviembre, según han confirmado a Cordópolis desde la empresa municipal. Los contactores biológicos rotativos o biodiscos son un sistema de tratamiento biológico de las aguas residuales, mediante un tambor que gira lentamente mientras parte de él se encuentra sumergido en el agua a tratar.

Esta instalación se está llevando a cabo “en conformidad con el informe del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua CENTA sobre la depuración de las aguas residuales de la barriada de Tassierra”. Así, se ha procedido a su instalación, que modifica la existente conforme a lo informado por el CENTA hasta tanto se realice la solución definitiva de las aguas residuales de la barriada de Trassierra“, indican desde Emacsa.

Para la solución definitiva de este asunto, Emacsa y Junta de Andalucía cuentan con un proyecto ya de abastecimiento de agua potable a Trassierra y de saneamiento, conectando esta red con la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Golondrina.

Los trabajos actuales instalando biodiscos en las EDAR existentes en Trassierra consisten en complementar las instalaciones actuales con los elementos necesarios que tecnológicamente aporten mayores garantías para cumplir con la legislación vigente, en tanto se ejecuta la solución definitiva, reiteran desde la empresa municipal, que especifican que estas instalaciones dispondrán así de tratamiento secundario biológico conforme a la directiva 271/91, RD 509/1996.

A finales de diciembre de 2021, la Confederación abrió expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba después de practicar análisis de las aguas en el arroyo Molino y los Baños de Popea, que derivaron en una denuncia del Servicio de Calidad de Aguas del organismo de cuenca.

El expediente se abrió a mediados de diciembre pasado contra el Consistorio y actualmente se encuentra en tramitación administrativa. El resultado del expediente fue la imposición de una multa de 47.003 euros “así como la obligación de indemnizar daños al dominio público hidráulico en la cifra de 14.100, 77 euros y requerirle para que corrija inmediatamente el vertido denunciado”. Asimismo consta que el Consistorio carecía de autorización de la CHG para dichos vertidos que “a la vista del resultado analítico obtenido, se trataba de un vertido contaminante con capacidad de afección a la calidad de las aguas”. Tras ello, el gobierno municipal acordó presentar un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) sobre esta sanción económica.

Fue en mayo de 2021 cuando el Grupo de Trabajo por la Defensa de las fuentes y cauces fluviales de la Plataforma de utilidad pública A Desalambrar solicitó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que realizara análisis de las aguas del arroyo Molino y los Baños de Popea. La aparición de aguas residuales se constató en verano y, en otoño, la CHG confirmaba la apertura de un expediente por tales hechos. Luego, la propia Confederación abrió el expediente sancionador contra el Ayuntamiento de Córdoba y propuso una sanción que ahora quiere recurrir el gobierno municipal (PP y Cs).

El arroyo del Molino y los Baños de Popea conforman un entorno en plena Sierra dentro del término municipal de Córdoba que está incluido en la Red de Espacios Protegidos de Andalucía - Red Natura 2000. En agosto de 2021, en pleno verano y época en la que esta zona de la Sierra de Córdoba incrementa su población, lo que solía ser el agua cristalina del Arroyo del Molino que llenaba los Baños de Popea pasó a estar llena de vertidos residuales, que se filtraban desde el arroyo y acabaron infectando este idílico paisaje.

Ante la apertura del expediente sancionador, A Desalambrar se dirigió a la CHG para personarse en dicho expediente, después de haber sido esta plataforma la que solicitara el análisis de las aguas cuyo resultado arrojó la infección de las mismas con las residuales y ha dado lugar a la actuación de la Confederación.

Los técnicos de la CHG analizaron las aguas de los Baños de Popea. Este periódico publicó cómo sus aguas frías y límpidas de cada verano se habían convertido en una auténtica fosa séptica. Los agentes tomaron las correspondientes muestras y las enviaron al laboratorio. Además, se analizaron otras muestras de zonas cercanas, para comprobar el probable origen de los vertidos. Comprobaron que los Baños de Popea, uno de los paraísos fluviales de Sierra Morena, habían sufrido graves daños este verano. Sus aguas habían sido sustituidas por vertidos procedentes de parcelaciones cercanas. El cauce del arroyo que suministra agua también bajó de manera notable, con unos acuíferos bajo mínimos y esto hizo que la turbidez de las aguas fuera más intensa y que afectara a la flora y la fauna del cauce.

Por otra parte, hay que recordar que todos los grupos políticos presentes en el Ayuntamiento de Córdoba aprobaron por unanimidad en el Pleno en febrero de 2022 una moción conjunta para pedir a las administraciones -la Junta, la Diputación Provincial, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el propio Consistorio-, que actúen contra el deterioro del Bejarano y los Baños de Popea en los últimos tiempos, en los que este entorno natural de la Sierra ha llegado a padecer la filtración de aguas residuales y la acumulación de basura.

Entre otras cuestiones, se pidió al propio Ayuntamiento de Córdoba la realización de un Plan de Gestión pormenorizado de este especial enclave, en colaboración con la Junta de Andalucía y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y de acuerdo con la participación ciudadana y sus usos en este entorno.

Y se instaba a las instituciones implicadas (Ayuntamiento, Diputación de Córdoba, y Junta de Andalucía) a que ejecuten de inmediato las obras necesarias para el saneamiento y depuración de aguas residuales de Santa María de Trassierra y, asimismo, que se comience a ejecutar cuanto antes el proyecto ya existente de Emacsa y Junta de Andalucía, solución definitiva al problema, de abastecimiento de agua potable a dicha barriada y saneamiento, conectando esta red con EDAR de la Golondrina.

