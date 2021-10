Córdoba, en el 'Viaje extraordinario' por las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España ha estrenado este jueves 21 de octubre en Madrid su propia película, Un Viaje Extraordinario, el nuevo proyecto audiovisual de las 15 ciudades españolas incluidas en la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco, entre las que está Córdoba.

La 'premier', ha tenido lugar este jueves en la Sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes, y ha contado con la presencia de la ministra de Industria, Comercio y Turismo Reyes Maroto, y los 15 alcaldes y alcaldesas de las diferentes ciudades con esta denominación, entre ellos José María Bellido, que se ha tenido que marchar antes del pleno ordinario para llegar a la cita.

El presidente del Grupo y alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado que se trata de un nuevo material promocional que muestra a las 15 ciudades como epicentros de la vida cultural del país. "Ciudades vivas que abren su patrimonio histórico artístico al desarrollo de grandes eventos culturales y de ocio, que las convierten en un referente, no sólo por el legado que atesoran, sino además por su capacidad dinamizadora y creadora, con una potente oferta cultural, deportiva, natural y gastronómica todo el año", ha explicado.

La nueva película forma parte de un gran proyecto audiovisual que vendrá también acompañado de 15 películas individuales de cada ciudad, y nuevo material promocional destinado a las campañas de promoción del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España en los mercados nacionales e internacionales.

El proyecto es una iniciativa del Grupo y cuenta con la cofinanciación de la Secretaría de Estado de Turismo a través de la Subdirección General de Desarrollo y Sostenibilidad Turística.

'Un Viaje Extraordinario', rodada por el equipo de Readmore Films durante el pasado verano en las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad, muestra un recorrido único por las 15 joyas de España y su rico patrimonio histórico, cultural y gastronómico, con el objetivo de posicionar a las 15 ciudades marca España como destinos preferentes para el turismo nacional e internacional.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España, que celebró en 2018 su XXV aniversario, tiene como objetivo actuar de manera conjunta en la conservación, la puesta en valor y la promoción turística de las 15 ciudades españolas reconocidas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.

