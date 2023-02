La Confederación soterrará el canal del Guadalmellato a su paso por el casco urbano de Córdoba

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) soterrará la mayor parte del canal de riego del Guadalmellato a su paso por el casco urbano de Córdoba, según ha informado el Gobierno de la Nación a preguntas del diputado del PP por Córdoba en el Congreso Andrés Lorite. La CHG encargó a Ayesa la redacción de un proyecto para remodelar el canal a su paso por el casco urbano de Córdoba y ya tiene las primeras conclusiones.

Así, la obra estará valorada en más de 20 millones de euros. Aunque su objetivo es “mejorar la explotación y eficiencia del canal” atendiendo “a las necesidades de la comunidad de regantes, que son los beneficiarios de esta infraestructura de transporte” y que son los que pagarán la obra, la Confederación reconoce que “se ha proyectado el soterramiento de la zona más problemática y urbanizada del casco urbano de Córdoba”.

En la actualidad, el trazado del canal tiene una longitud de 47,7 kilómetros, discurriendo por las estribaciones de la Sierra de Córdoba hasta su desagüe en el río Guadalquivir a la altura de Almodóvar del Río. El Guadalmellato partía en 1932 del embalse que le da nombre. En los años noventa entró en funcionamiento San Rafael de Navallana, ahorrando un buen tramo al canal.

El canal ha supuesto una histórica barrera a su paso por la ciudad de Córdoba. En muchos puntos, está integrado dentro del casco urbano e incluso soterrado. Pero en la mayor parte de su trazado cordobés sigue al aire libre y fluyendo por gravedad. De hecho, en algunos puntos de la ciudad se han producido accidentes. El Ayuntamiento ha demandado en reiteradas ocasiones a la Confederación el soterramiento de esta infraestructura. El año pasado, la Confederación licitó por fin los trabajos de ingeniería para actualizar un antiguo proyecto: renovar el canal del Guadalmellato a su paso por Córdoba. El canal está cerca de cumplir los cien años de vida y aunque ha sido reformado varias veces sufre por la antigüedad constantes fugas de agua.

¿Quién limpia el canal?

Por otra parte, la Confederación también ha contestado al diputado del PP una pregunta en la que planteaba cuál era la administración responsable de la limpieza de los terrenos del canal a su paso por el casco urbano, especialmente en el lugar conocido como Parque del Canal (que está construyendo el Ayuntamiento de Córdoba).

De esta manera, la Confederación ha asegurado que no está llevando a cabo la limpieza del Canal Principal del Guadalmellato a su paso por Córdoba “debido a que existe un acuerdo firmado en el año 1991 entre la CHG y el Ayuntamiento de Córdoba en virtud del cual el Ayuntamiento podía hacer uso de los terrenos expropiados por la Confederación para la ejecución del Canal del Guadalmellato a cambio de que la asociación de vecinos beneficiada o el propio Ayuntamiento, como responsable subsidiario, mantuvieran limpios y en perfecto estado sin desperdicios, escombros, etcétera, la franja solicitada y evitaran los vertidos de residuos”. “Por ello, dichos terrenos tienen actualmente uso para aparcamientos, zonas verdes, carril bici y viales, entre otros”, destaca el Ejecutivo.

“Además, hay que añadir que el Ayuntamiento de Córdoba dispone en esta franja de contenedores de basura, lo que provoca la presencia de ratas -de no estar esos contenedores en esta zona, no habría ese problema en los terrenos del canal, como ocurre en el resto de canal, en el que no se registra esta problemática-”, recuerda la Confederación, que afirma que ha enviado el acuerdo “tanto al Ayuntamiento como a la empresa municipal de limpieza urbana de Córdoba. Además, se han mantenido reuniones para tratar este asunto con distintos responsables del Ayuntamiento”, expone.

El Ejecutivo asegura que la solución a los problemas de suciedad “pasa por una encomienda de gestión al Ayuntamiento de estos terrenos al igual que otros actualmente solicitados para crear el parque del Canal, un ambicioso proyecto de zonas verdes y ajardinadas que lindan en esta misma zona con terrenos del Canal o también otra zona que está actualmente utilizada para un gran aparcamiento público en una zona donde el canal pasa soterrado”, expone.

“Los usos previstos por parte del Ayuntamiento en los terrenos del Canal se encuentran en trámite de concesión en la CHG. Actualmente, ya hay una parte de este tramitándose por el servicio de Patrimonio del Organismo de cuenca y se está a la espera de recibir información requerida al Ayuntamiento”, señalan.