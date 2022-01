Los carteles de la campaña antiabortista desaparecen de las marquesinas de Córdoba

Los carteles de la campaña contra el aborto contratados por la Asociación Católica de Propagandistas en varias marquesinas de la capital cordobesa ya han sido retirados. Desde este jueves, las marquesinas del parque de Colón, Santos Mártires y avenida del Corregidor (tres de los puntos donde estaban los polémicos carteles) muestran un anuncio comercial y no el eslogan: "rezar frente a las clínicas abortistas está genial".

Los motivos por los que ha desaparecido de las marquesinas la polémica campaña son desconocidos pero todo apunta a que es una decisión comercial, dado que la campaña ha cumplido el ciclo pactado. Este periódico ha contactado por teléfono y por correo electrónico con la compañía que tiene el contrato de la publicidad en el mobiliario urbano en Córdoba y no ha obtenido respuesta.

La campaña se inició el 18 de enero a nivel nacional, impulsada por la Asociación Católica de Propagandistas y contratada en 260 paneles instalados en 33 ciudades de toda España. En Córdoba, según la información suministrada por la propia asociación, había cinco marquesinas con el controvertido mensaje antiabortista.

Las primeras denuncias llegaron hace seis días. El viernes pasado, 21 de enero, el Movimiento Ciudadano y el Fórum de Política Feminista cargaron contra la campaña, pidiendo su retirada de las marquesinas. Un día después, hicieron lo mismo desde IU y la Federación de Asociaciones de Vecinos Al-Zahara.

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, que inicialmente dijo que no iba a hacer declaraciones sobre la campaña, acabó haciéndolas unos días después. El regidor defendió "la libertad de expresión" para no retirarla, así como advirtió de que la campaña no incumplía la ordenanza de publicidad exterior del Ayuntamiento "en ningún sentido". Mientras tanto, los polémicos carteles se retiraron en Valencia, Vigo, Pontevedra y Vitoria, Murcia, Getafe, Gijón, Granada y Valladolid (donde el Ayuntamiento incluso estudia imponer sanción al anunciante).

Tras las declaraciones del alcalde, la Plataforma Nosotras Decidimos de Córdoba anunció que convocaba un "rezo laico" este viernes 28 de enero para exigir la retirada de la campaña antiabortista. Este acto está previsto para las 11:30 en el Ayuntamiento, aunque la campaña ya no luce en las marquesinas de la ciudad.