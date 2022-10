El Ayuntamiento trabaja en “una solución” al conflicto de Maristas con los vecinos

La situación denunciada por los vecinos de la Fuensanta que viven junto al colegio Cervantes de Maristas protagonizó este jueves gran parte del turno de ruegos y preguntas en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba. Tanto el concejal no adscrito David Dorado como la portavoz de Podemos Cristina Pedrajas preguntaron por la situación al equipo de gobierno. Por alusiones, respondieron el alcalde, José María Bellido, y el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, en un debate que subió de tono al final.

David Dorado leyó un escrito de los vecinos del bloque de Francisco Pizarro afectado, en el que denuncian la situación. Los vecinos aseguran que en el colegio se incumple la licencia de actividad, con partidos fuera de horario y con un kiosco bar donde, aseguran, se sirve comida cuando no se contempla en la autorización. Pedrajas insistió también en el asunto.

Fuentes contestó a Dorado señalando que se trata de “un asunto complejo” con “problemas de ruido que los Maristas están intentando resolver, sobre todo en el pabellón”, aseguró el presidente de la Gerencia. “Tienen un plan de insonorización en marcha”, aseguró, al tiempo que defendió que “el colegio está haciendo todo lo posible” por resolver la situación.

En el mismo sentido, señaló que los vecinos “tienen parte de razón, pero no toda”, e instó tanto a Dorado como a Pedrajas a ir a la Gerencia y “leer el expediente”, aparte de “contrastar” con la dirección del colegio. “Tenemos que ver a las dos partes y respetar el trabajo de los técnicos”, sostuvo. “Estamos tratando de solucionar el problema”, insistió.

Salvador Fuentes, además, defendió que “esa licencia no la dimos nosotros” sino cuando el PP estaba en la oposición. “Y se dio porque se tenía que dar”, sostuvo.

El alcalde admitió que “hay un problema de convivencia” en la zona y explicó que lo que “subyace de fondo es un posible problema urbanístico”. “La licencia hasta donde yo sé está en vigor. Habrá que ver con la licencia en vigor como cualquier otra si se están cumpliendo o no con las condiciones que se establecen. Si se está actuando mal, habrá que tomar medidas”, concluyó.

