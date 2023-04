El Ayuntamiento afirma que reformará los jardines de Parque Cruz Conde, que tendrán una zona de patinaje

El Ayuntamiento de Córdoba ha anunciado la redacción de un proyecto de reforma de los jardines de Parque Cruz Conde tras una subvención de 700.000 euros de la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP). La reforma incluye una remodelación del parque cardiosaludable, una mejora para la recogida de las aguas pluviales y la creación de una zona de patinaje, entre otros.

La teniente de alcalde de Reactivación Económica, Blanca Torrent, ha desgranado las cuestiones básicas del proyecto, que serían la creación de un mejor espacio saludable multifuncional, un área de juegos infantiles, una zona de aparatos de gimnasia, una zona de patinaje y mobiliario urbano como bancos, papeleras y fuentes.

De la mano de la delegación de Inclusión del Ayuntamiento, el proyecto también contempla la colocación de una nueva señalética para personas con ceguera o baja visión, personas con trastorno del espectro autista, personas con discapacidad auditiva y turistas extranjeros. Se mejorará, además, el pavimento, se plantarán más árboles y arbustos, y se mejorarán las zanjas y las canalizaciones para una óptima recogida de las agua pluviales.

Por su parte, el delegado de Deportes del Consistorio, Manuel Torrejimeno, ha asegurado que el gobierno municipal “lleva trabajando en este proyecto durante cuatro años”, aunque es ahora cuando la FEMP ha comunicado la concesión de la subvención. El concejal de Infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha reconocido que las deficiencias que presentan estos jardines provocan que “se produzcan situaciones de poca accesibilidad así como inundaciones”.

A la rueda de prensa también ha asistido el presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, uno de los grandes artífices de este proyecto, junto a la asociación de vecinos del barrio y al Consejo de Distrito. De Gracia ha recordado que este enclave se reformó hace 12 años, “pero quedó pendiente una segunda fase de mejora de accesibilidad y desperfectos que salieron al poco tiempo porque la red arqueológica impidió hacer un suficiente trabajo en el subsuelo”.

Además, ha reclamado la creación “de un órgano gestor” que se encargue del mantenimiento de los jardines dado el elevado número de delegaciones implicadas, como Infraestructuras, Medio Ambiente, Deportes, Mayores y Juventud.

El plazo máximo para que las obras estén acabadas es el mes de diciembre después de que la FEMP lo haya aumentado dado que cumplía el 31 de julio.

