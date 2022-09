El autobús verde de Aucorsa, desde hoy más barato: “Sin descuento, me puedo gastar 40 euros al mes”

Carmen espera la línea 7 del autobús en Costa Sol a primera hora de este jueves 1 de septiembre, cuando han comenzado a aplicarse los los descuentos en los viajes en las diferentes líneas de la empresa de Autobuses de Córdoba (Aucorsa). Aunque, en el caso de esta vecina no conocía la rebaja que se le iba a hacer cuando pasase su bono-bus por la máquina, la mayoría de los cordobeses que han sido preguntados por este periódico sí sabían que entraba en vigor la nueva medida que se implantará hasta el próximo 31 de diciembre.

La empresa cordobesa aplicará este descuento tras añadir por parte del Ayuntamiento un 20%, al 30% de la bonificación que el Gobierno de España ha aplicado en el Real Decreto-ley 11/2022 para rebajar la factura energética del país, poniéndolo a disposición de las entidades locales.

Manuel Iglesias es usuario frecuente del transporte público. Lo usa unas tres veces por semana, por lo que, según ha relatado, le parece “muy adecuado” el descuento que se va a aplicar. Sin embargo, espera “que el servicio no se sature”, ya que uno de los objetivos que persigue la iniciativa es la captación de público.

En la misma parada está Diego, quien a pesar de que la medida le parece buena idea para los usuarios más frecuentes del transporte, cree que él no se beneficiará del descuento puesto que utiliza más el coche, salvo para venir al centro “porque aparcar aquí es muy complicado”. Al contrario que Carmen, que ahora que empieza el colegio tiene que trasladarse todos los días a casa de su hija para llevar a sus nietos a clase, lo que le supone hacer tres viajes cada día.

Asunción también es otra de las clientes casi diarias del autobús y este jueves está esperando en la parada del 11 de Ronda de los Tejares. Por su frecuencia al utilizar alguna de las líneas, sí conocía la medida que ha dado comienzo este jueves. Ha manifestado que le parece bien como usuaria aunque le crea cierta desconfianza.

“No entiendo a qué nos va a llevar esto, porque ahorramos aquí pero luego todo sube”, ha dicho la usuaria, que añade que le encantaría que “los beneficios económicos fuesen en más servicios y para todos los ciudadanos”. Además, también duda de si “las líneas serán suficientes o si tardará lo mismo en el trayecto” en el caso de que se saturen.

En el caso de Paqui, que espera en otra de las paradas de Ronda de los Tejares, se ha encontrado por sorpresa con el descuento que le harían en su viaje, ya que no es tampoco una usuaria muy frecuente. “Estoy jubilada y estoy en casa, entonces lo cojo solo algunos días cuando vengo al centro”, ha explicado la viajera. También con el bono ordinario se beneficiará de un 50%, y ahora pagará 36 céntimos en vez de los 72 céntimos que costaba el billete ayer.

Una rebaja que le ha alegrado la mañana aunque no tanto como la idea de que solo esté vigente hasta el mes de diciembre. “Me parece estupendo, pero es en un tiempo corto, en enero estamos otra vez igual”, ha lamentado Paqui.

En la misma parada que Paqui espera el 3 Vanessa, usuaria frecuente de esta línea y de la 7, por lo que también había “escuchado algo” del descuento. En su caso, no dispone aún de ningún bono pero asegura que lo sacará para poder beneficiarse de la rebaja en sus viajes. Sin embargo, ha mostrado sus dudas sobre la medida: “Está muy bien pero es poco tiempo, creo que es más un parche”.

Sofía y Mari Carmen, madre e hija esperan sentadas en la parada de Claudio Marcelo. Las dos son usuarias de diferentes líneas, pero no conocían con exactitud cuándo se aplicaría el 50% de descuento en sus trayectos. Sofía se ha mostrado muy agradecida con la rebaja ya que, como usuaria de la línea 2 para ir a la Universidad y ante el comienzo de las clases este mes, se ahorrará un dinero en los viajes que tiene que hacer diariamente. “Viene super bien ahora, sobre todo porque lo uso a diario y sin descuento al mes me puedo gastar perfectamente 40 euros”, ha contado la joven.

La gerente de Aucora, Ana Tamayo, ha informado a este periódico, de que, en la primera mañana de descuentos, prácticamente se ha triplicado la venta de la tarjeta 30 días y de la tarjeta joven. Tamayo ha señalado que aún es pronto para tener los datos definitivos, si bien el punto de venta de Colón ha presentado colas durante las primeras horas de este jueves.

Todos los usuarios preguntados por este medio disponían del bono-bus ordinario, sin embargo, las tarifas se aplicarán a las distintas tarjetas salvo en el billete ordinario. Es decir, se aplicará a todos aquellos que cuenten con el bono-bus de familia numerosa, de estudiante, de servicios especiales, la tarjeta de pensionista, la tarjeta joven o la tarjeta de consorcio.

La medida entrará en vigor el próximo día 1 de septiembre y finalizará el 31 de diciembre de 2022. Así, en el periodo de tiempo mencionado, las tarifas quedarán conforme al cuadro que hay arriba.

