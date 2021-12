Almocafre se hace más grande e inaugura un nuevo espacio comercial en alianza con otros sectores ecológicos

La cooperativa Almocafre de Córdoba ha inaugurado este viernes su nueva superficie en la Calle Antonio Maura. Más allá de un simple supermercado, las nuevas instalaciones, según ha señalado el presidente de la cooperativa, Juan Capó, es "un espacio comercial ecológico", ya que en este se han unido otras empresas ecológicas de carnicería y herboristería. El espacio cuenta con 300 metros cuadrados y su adaptación ha supuesto una inversión 520.000 euros.

Almocafre nació hace 30 años gracias a un grupo de familias "preocupados porque la crianza de sus hijos fuera saludable" y unos "inquietos doctorados" que intentaban promocionar la agricultura ecológica. Capó ha señalado que lo que comenzó con un puesto pequeño para cubrir sus necesidades, se transformó en cooperativa en el año 2000, en "la primera cooperativa de consumo ecológico en Andalucía".

Al inicio contaban tan solo con 46 socios pero actualmente son cerca de 500 aunque "unidos a otras familias no socias" son 1.000 las que se abastecen de estos productos, ha detallado Capó. Todos estos alimentos proceden de productores cercanos como Alfonso Molina que lleva los productos directamente de su tierra al comercio.

Según ha explicado el presidente de la cooperativa, con esta nueva apertura se ha dado "una paso adelante para ampliar la oferta y servicios". El mayor tamaño de este establecimiento les ha permitido establecer el servicio de carnicería ecológica al corte siendo este el "primer paso en Andalucía", en colaboración con Carnes Ecológicas Campos. Además, han incorporado una alianza con la herboristería NaturSinga de Santa Rosa. Próximamente se adjuntará a esta oferta la pescadería tradicional, así como un espacio de cafetería.

El delegado territorial de Empleo y Transformación Económica de la Junta en Córdoba, Ángel Herrador, ha destacado que en este espacio se aúnan dos realidades por las que han apostado desde el gobierno, "el comercio de proximidad y el comercio sostenible". Con su visita además, ha conocido cómo se han invertido las líneas de subvenciones puestas al servicios de los pequeños comercios. En Almocafre, según ha detallado, la Consejería ha subvencionado un proyecto con 59.000 euros "de los que la consejería de economía ha aportado más de 40.000 euros, más de un 60%".

La cooperativa, según ha detallado Herrador, se ha acogido a las tres líneas : expansión, modernización y transformación digital. Con esto, han adquirido nuevos terminales de puntos de venta, un nuevo punto físico y han adquirido y renovado el mobiliario. Herrador ha resaltado el aumento hasta 1,3 millones en las subvenciones dirigidas a pymes comerciales y artesanas en Córdoba con "un aumento considerable". Esta nueva apertura supone "crear riqueza y empleo en el territorio", ha señalado el delegado.

Por último, el delegado de Mercados y Comercio del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, ha valorado que desde Almocafre hayan querido seguir adelante con el nuevo establecimiento pese a la situación actual. En este año, Ecocórdoba, resaltado la importancia de este tipo de comercio para el de cercanía, en el que el mercado se está viendo también afectado perdiendo diferentes puestos. "Este producto ecológico supone unos canales muy cortos con lo que se disminuye la huella de carbono", ha indicado.

