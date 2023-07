Estos son los diputados y senadores que representarán a Córdoba en esta legislatura

Tras los resultados obtenidos en las elecciones generales de este domingo 23 de julio, los seis diputados y cuatro senadores que representarán a Córdoba en esta legislatura son los siguientes:

PP

1. Isabel Prieto Serrano. La Carlota. 1973. Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. Desde 2001 forma parte del Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social. Entre 2011 y 2018 gestionó la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en Córdoba, y en el mismo periodo la Coordinación Territorial del SEPE en Andalucía. Desde el 2019 ocupa el puesto de letrada en el Servicio Jurídico de la TGSS y del INSS de Córdoba.

2. Bartolomé Madrid Olmo. Añora. 1964. Licenciado en Medicina por la Universidad de Córdoba. Diputado provincial en la Diputación de Córdoba de 1999 al 2008, y de 2015 a 2019. Diputado autonómico en el Parlamento de Andalucía de 2008 a 2012. Desde 1995 es alcalde de Añora.

PSOE:

1.Luis Planas: licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones. Diputado por Córdoba en el Congreso de los Diputados entre 1982 y1987, y actualmente desde 2019 hasta ahora. Ha ocupado distintos cargos como secretario general del Comité Económico y Social Europeo (2014-2018), consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (2012-2013), embajador Representante Permanente de España ante la Unión Europea (2010-2011) y embajador de España en Marruecos (2004-2010). Ha sido responsable de las relaciones con el Mediterráneo, América Latina y Asia (1996-1999), así como consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Diputado del Parlamento de Andalucía, senador y miembro del Comité de las Regiones de la Unión Europea (1994-1996), consejero de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía (1993-1994) y diputado en el Parlamento Europeo (1986-1993).

2.Rafaela Crespín: ha sido diputada en el Congreso en dos legislaturas, desde 2019, donde ha ejercido de vocal de la Diputación Permanente y presidenta de la Comisión de Política Territorial en el mandato que ahora acaba. Es maestra de Educación Especial. Fue concejala del Ayuntamiento de La Carlota 1999-2015 y diputada provincial 1999-2007. Después, tomó el bastón de mando como alcaldesa de La Carlota (2007-2015) y ha sido también delegada del Gobierno de la Junta en Córdoba (2015-2017). Actualmente, como secretaria general del PSOE de Córdoba, dirige el partido en la provincia.

Vox

1.José Ramírez del Río: diputado en el Congreso en la actual legislatura, ha sido portavoz de la comisión de Cultura y Deporte y ponente en varias proposiciones de leyes. Es licenciado en Filología (especialidad en Árabe), doctor en Estudios Árabes y profesor titular de la Universidad de Córdoba desde el año 2007 en Estudios Islámicos e interpretación de textos históricos de Al Andalus. Además es académico no numerario correspondiente de la Real Academia de Córdoba, miembro del patronato de la Fundación Paradigma Córdoba y premio Internacional de Investigación Babtayn (2012. Dentro de Vox, ha ostentado el cargo de secretario de la dirección provincial de la formación.

Sumar:

Enrique Santiago Romero (Madrid, 1964), hijo de padres andaluces y abuelos cordobeses, es secretario general del PCE y dirigente de Izquierda Unida. Fue secretario de Estado para la Agenda 2030. Inició su actividad política en su adolescencia llegando a ser secretario general de la UJCE. Realizó estudios de Derecho y desde el ejercicio de la abogacía ha desplegado otra carrera que le ha llevado a procesos sobre Pinochet, Scilingo, Couso, Guantánamo, Gaza, Vuelos de la CIA o Bárcenas. El último hito de su carrera como jurista, ser el asesor del proceso de paz de Colombia, que abrió las puertas de la presidencia al compañero Gustavo Petro. En este mismo frente, en el de la lucha por los derechos humanos fue secretario general de la Comisión Española de Ayuda al refugiado (CEAR).

PP

1. Fernando Priego Chacón. Málaga. 1981. Diplomado en Relaciones Laborales por la Universidad de Granada. Diputado provincial en la Diputación de Córdoba de 2012 a 2016. Alcalde de Cabra desde 2011. Senador desde 2016.

2.Cristina Casanueva Jiménez. San Vicente de Castellet (Barcelona). 1985. Ingeniero Técnico Industrial especialidad de Mecánica por la Universidad de Córdoba. Concejal en Ayuntamiento de Priego de Córdoba de 2011 a 2019. Delegada territorial de Fomento desde 2019.

3. Lorena Guerra Sánchez. Fuente Obejuna. 1988. Diplomada en Ingeniería Técnica Agrícola, especialidad Agropecuaria, por la Universidad de Sevilla. Empresaria agrícola. Agroinfluencer.

PSOE

1. María de los Ángeles Luna Morales: nacida en Córdoba, es senadora en la legislatura que termina ahora. Licenciada en Derecho por la Universidad de Córdoba. Es técnica en Función Administrativa del Servicio Andaluz de Salud.

