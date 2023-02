Cuando Alejandro Sanz cantaba la canción que da título a este artículo, una persona con un sueldo normal se podía permitir acudir a uno de sus conciertos a escucharle sin que hiciera playback hasta para saludar al público y además sin dejar de comer unos pocos días. Para la línea viene bien, y para él, mejor aún.

Qué tiempos. Y lo que ahorramos ahora en gomina, no todo iba a ser malo.

Seguimos viviendo deprisa pese a que La Unión ya nos avisaba de que el tiempo pasaba tan despacio en Sildavia, y nosotros, sin mudarnos, porque éramos más del lobo hombre en París.

Vivimos tan deprisa que se nos pasan los días casi sin enterarnos, diría que incluso se nos escapan. “El tiempo es relativo”, decía Einstein.

Los cojones, Alfred, el tiempo es una mierda y vuela.

Esta mañana cogía el autobús para una visita de trabajo y, pese a que no suelo hacerlo, me senté en un asiento a contramarcha. Casi como un acto de rebeldía, para mirar atrás y ver lo que me podía estar perdiendo. Las calles que dejaba poco a poco atrás, como el pasado que a veces recuerdas pero que sueles olvidar.

En realidad era el único asiento libre y me dolía la espalda de la mochila que llevaba, así que me tuve que apañar.

El problema es que me mareo, lo que me vino fatal para las oposiciones de astronauta, y mirar atrás siempre no viene bien cuando el tiempo siempre mira hacia adelante. Así que me bajé y paseé la mitad del camino que me quedaba, pero sin prisas.

Cada vez que me mareo, que ya es casi nunca, lo paso fatal. De pequeño miraba una curva en un mapa y me daban ansias y ganas de vomitar. Ahora si me mareo pienso que o consigo dominarlo o pasará como en aquella película de un nene que era un demonio, y la que liaban en un parque de atracciones. Mejor no lo explico.

La hija del chiste de Paco Gandía después de salir de los toros y subirse al ratón vacilón (Simulación. Y sí, era un hijo, pero no he encontrado otro gif mejor).

Bueno, oye, las prisas.

En eso estábamos. Esta semana pasada vimos publicada la noticia de la instalación de un nuevo radar en la ciudad. Con láser. Con alta tecnología. Imagino que será un Lidar, que mide el reflejo del pulso por la diferencia de fase en la luz reflejada por el objeto. Quizá de varios a la vez, desconozco el tema, pero vaya.

Aquí la noticia: https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/local/comienza-funcionar-radar-laser-control-velocidad-cordoba_1_9916196.html

Leyendo lo que se lee de vez en cuando de las contrataciones públicas da que pensar, con lo que cuesta el aparatito. Esperemos que no haya más detenciones de políticos y empresarios, que ya mismo dejará de ser noticia. Será buena señal, y no de tráfico.

Nuestro radar local en pruebas de campo

¿Son los badenes y las glorietas maneras de limitar la velocidad de manera inconsciente? Por supuesto.

¿Lo es mucho más la madurez, sensibilidad y empatía de los conductores? De manera absoluta. Pero esto no es controlable. Cosas de educación, no solo vial, que cada vez abunda menos. Escasea.

Verás cuando exijan el certificado de calibración para reclamar las multas. Puede ser curioso el tema. O si resulta que te multan y estaba lloviendo a mares. Porque esto hace que fallen las mediciones (y hay hasta sentencias judiciales exculpatorias por dictámenes de la agencia de meteorología).

Aunque los días de lluvia directamente debería estar prohibido coger el coche, porque se produce un extraño fenómeno paranormal que consiste en que en cada coche dentro del atasco cada conductor/a repite continuamente: “LA GENTE CUANDO LLUEVE NO SABE CONDUCIR, COÑO”.

Limpiaparabrisas fuerte para esos días de lluvia intensa.

Bueno, volviendo a lo del radar este, ¿es para recaudar? ¿alguien se lo ha llevado calentito?, porque no creo que se amortice la inversión. Pero, ahora bien, ¿puede servir para disuadir de circular a velocidades no permitidas?

Esa es la pregunta: ¿provoca el saber que existe el radar que la gente circule respetando el límite legal? Esto sería interesante, supongo que harán estadísticas sin/con, aunque sin no veo cómo las van a comparar. Tendría que haber un radar en cada calle y eso, me parece que no va a poder ser.

Y también es pregunta la que se hacen algunos, y no menos importante: ¿si me disparan el láser puede explotar mi coche?

Coche todoterreno comprado exclusivamente para llevar a los niños al colegio que está a 100 metros de casa y dejarlo en doble fila tras recibir el láser de la policía local (ninguna familia ha sido herida en esta simulación)

Hemos de aclarar que los coches no explotan como en las películas, de hecho raramente explotan a no ser que les lancen un misil. No queremos asustar a nadie y no está previsto en este ayuntamiento la compra de misiles tierra-tierra para esto. Al menos de momento.

Quede tranquilo, y no corra. Solo es luz.

El caso es que, en una ciudad como la nuestra, el coche, salvo casos puntuales, es un atraso tecnológico y contaminante, un bien de dudoso valor y un saco roto para la economía familiar del más pintado. Y la ciudad está hecha por y para ellos, curiosamente.

Evolución, dicen.

Si a eso le unimos las prisas, dichosas ellas (porque esto trata de ir viviendo deprisa), nos encontramos cada dos por tres con otras noticias como la del conductor que detuvieron tras cruzar media ciudad como si fuera el circuito de Montecarlo, https://cordopolis.eldiario.es/cordoba-hoy/sucesos/detenido-persecucion-160-kilometros-hora-calles-cordoba-capital_1_9911251.html y seguro que sin poner intermitentes siquiera, porque era un BMW y todos sabemos que no los llevan de serie.

Porque, ¿quién ha visto un BMW con un intermitente encendido?

Lo importante, cierto es, es que afortunadamente no pasó nada a nadie, y solo hubo que lamentar daños materiales (que el dueño del coche los lamentaría más que ninguno, pobre mío).

Quiero pensar que al tipo del coche le pasaba como a este señor:

porque si hubiera ido con menos prisa, aunque también fuera para aparcar, lo mismo le hubiera dado tiempo a fijarse bien y pasarle lo que a este otro, que cada vez que se acuerda se mea de risa (y es el mismo de antes):

Resumiendo, que tengo que ir a echar gasoil, que vayáis más tranquilos, que respetéis las señales, los límites de velocidad, que uséis los intermitentes, que las prisas son malas consejeras, que tontería, tontería, apretar cuando ya está “metía”, y que, ya en serio, que vayáis despacito, que no os pasa nada si lo hacéis, lo juro, está comprobado científicamente y lo recomienda la dirección general de tráfico.

Otro día hablaremos de las cacas de perro, porque no olvidéis lo más importante: solo hay una cosa peor que la que tu hijo pise una mierda antes de entrar al coche y es QUE LA PISES TÚ.