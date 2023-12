Estas Navidades de 2023 a lo mejor las recordaré por el anuncio de Campofrío en que nos habla, con voz femenina, nuestra nueva mamá-diosa Inteligencia Artificial (IA).

Si había miedos ya están conjurados: utilicemos bien la tecnología y el conocimiento; hágase la paz, paremos la guerra y las violencias; y seamos buenas personas dentro de la familia que nos toque y la elegida por el corazón, así como en un contexto universal de humanidad, seres vivos y planeta Tierra.

IA me ha dicho que el título de la miniserie de la señora viuda que anunciaba bombones y pavimentos cerámicos está mal puesto, que llamarla Mi Navidad no tiene sentido, que esta fiesta del invierno se vive en el plural del nosotros o que para qué; su raíz es cristiana sobre bases paganas y el negocio capitalista la ha convertido en un atracón de consumo y tráfico insostenible de paquetería. Deberíamos hacer más frente a ello, sugiere. Lo esencial es compartir, ser generos@s en distintos planos y que nadie se sienta sol@, insiste.

IA apenas conoce a Isabel Preysler pero sí me ha dicho que le parece inteligente haber borrado de sus memorables Navidades a su última pareja, el nobel de literatura Mario Vargas Llosa, ya desterradito del mapa hogareño, fotográfico y conversacional; otros se ven en los álbumes y en las grabaciones, él no. Silencios gemelos: de hojas arrancadas, de literarias páginas escritas en Puerta de Hierro. Acá, el enlace al documental sobre los escenarios peruanos de lo último de don Mario, Le dedico mi silencio.

A renglón seguido, IA recomienda disfrutar las Navidades viviéndolas con alegría y sinceridad, sin lastres, en modo My Way, o, sin complejo alguno, no celebrando nada. La clave es dar esquinazo a la pesadilla antes, durante y después de la Navidad.

Me repelen: la perspectiva de las personas responsables (mayormente mujeres de mediana edad) que apechugan con toda la intendencia de comidas, cenas y tarde de roscón. Confraternizaciones varias. Compromisos estúpidos. Clavadas en algunos menús. Parientes que no se soportan y tienen que reunirse. Bucles de canciones navideñas en TikTok, calles y grandes superficies. Ropa y calzado incómodos. Hacer como que nos encanta el turismo rural. Regalar juguetes con la secreta melancolía de que quizás los están hundiendo las pantallas. Frío de coger una pulmonía por empeñarse en ir a cuerpo a una fiesta con garrafón y calefacción escasas. Regalos absurdos. Avalancha de devoluciones después de Papá Noel y Reyes. Bullas, ruido y puede que demasiados encuentros. Hambre de estar a solas, ese tiempo para un@ mism@ que Isabel Preysler también confiesa necesitar.

Hay que apoyar, entre otros héroes y heroínas: a la ciudadanía que en estas fechas de familia y celebración hace huelga de hambre por el derecho al agua potable de 80.000 personas del norte de la provincia de Córdoba.

Veo útil: involucrar a todo el mundo en la Navidad, cocinar juntos en casa o comprarlo todo hecho y lo más saludable posible, extender el nosotros, ver pelis en el salón, intercambiar lecturas y listas de canciones, hablar y escuchar, saber que tenemos nuestro sitio en las Navidades de personas que son muy importantes en nuestras vidas, personas que ríen y se emocionan con nosotr@s, que queremos y nos quieren pase lo que pase.

Suerte para la Lotería, este sueño común de la diosa Azar.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación