Vecinos del norte de Córdoba inician una huelga de hambre por la falta de agua potable para 80.000 personas

Los 80.000 vecinos de las comarcas cordobesas de Los Pedroches y el Valle del Guadiato -en el norte de la provincia-, no tienen agua potable en sus grifos desde hace casi nueve meses. El pantano que les surte, Sierra Boyera, se secó completamente y llevan ya desde abril recibiendo agua del embalse de La Colada, contaminado por aguas residuales y de la ganadería de la zona, que la hacen no apta para el consumo humano. Por eso, llevan desde entonces acarreando garrafas que rellenan de camiones cisterna que surten a los municipios de la zona. Y no vislumbran una solución definitiva a esta situación, para el presente y el futuro del suministro de agua en estas comarcas.

Por eso, miembros de la plataforma ciudadana Unidos por el Agua que se creó por esta situación, han iniciado este viernes a mediodía una huelga de hambre -en la que paradójicamente solo beberán agua e infusiones-, para protestar por la falta de una respuesta de las administraciones que solucione la falta de agua potable para estos 80.000 vecinos.

Miguel Aparicio, presidente de la plataforma, resume para Cordópolis por qué él y otras personas han tomado la decisión de emprender una huelga de hambre: “Ya no sabemos qué hacer; estamos hartos de situaciones provisionales que se quedan para siempre”. “La Junta de Andalucía en otros sitios está montando desalinizadoras, potabilizadoras o hasta habla de llevar barcos con agua a ciertas zonas y no hay problema de dinero. ¿Por qué aquí en el norte de Córdoba es tan difícil hacer una potabilizadora?”, se pregunta. “¿Qué va a ser, no ya de nuestro futuro, sino de nuestro presente?”.

“Esta situación comienza a ser una ruina”

“A nadie le quita el sueño que 80.000 pueblerinos de la zona norte de Córdoba, esa zona olvidada, dependan de un agua contaminada desde hace más de ocho meses, que tengan que salir a por agua potable a hacer colas a los camiones y que esta situción comience a ser la ruina para empresas, ganaderos y que, en poco tiempo, comience a afectar a nuestra salud”, se queja Aparicio.

Para las cuatro personas que desde este viernes estarán en una sala cedida por el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba para llevar a cabo esta protesta, “llega un momento en que es necesario moverse por el mundo rural. Y es lo que estamos haciendo con el comienzo de esta huelga de hambre, mientras hoy el teatro político continúa con la firma de un convenio de colaboración entre la Junta y la Diputación”.

Se refiere Miguel Aparicio al acuerdo rubricado por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, para modernizar la planta potabilizadora de agua del embalse de Sierra Boyera, el que se quedó completamente seco y del que, de momento pese a la lluvia caída, no vuelve a surtir de agua a los vecinos. Mientras, desde el pantano de La Colada, de donde llega el agua a los grifos de casas y negocios, se le aplica un sistema de depuración, pero no llega a ser potable. Y, así, los vecinos siguen sin ver solucionado su problema.

Propuesta técnica de Unidos por el Agua

La plataforma Unidos por el Agua elaboró una propuesta técnica para dar solución a este problema que afecta a los 80.000 habitantes del norte de Córdoba, además de a sectores ganaderos y empresariales. La propuesta pasa por tres medidas. La primera sería la conexión con el pantano de La Serena -cuenca del Guadiana-, al que se aporta desde la zona norte de Córdoba y del que, según los cálculos, les correspondería algo más de 100 hectómetros cúbicos.

Asimismo, su propuesta pasa por una segunda medida que sería la conexión con el pantano de Puente Nuevo y Sierra Boyera, para bombear el agua de uno a otro. Y, junto a ello, como tercera medida, instalar una potabilizadora en el pantano de La Colada, del que les llega ahora el agua contaminada a sus grifos.

Profesores de universidades de España y del extranjero, el relator de la ONU o técnicos en hidrología han apoyado las reivindicaciones de la plataforma en este tiempo contra la situación que viven los vecinos del norte de Córdoba.

Acciones diarias y esenciales como beber, asearse o cocinar se han convertido en una carrera de obstáculos para estos vecinos durante meses, sin que vislumbren una solución definitiva al problema de suministro.