Entre las singularidades españolas está que la salud bucodental se la paga quien puede, directa y mayormente en clínicas privadas, dado que las administraciones públicas solo cubren el 2% del gasto en este tipo de cuidados, el porcentaje más bajo, tras Grecia (0,5%), de los países de nuestro entorno, según señala un esclarecedor reportaje de elDiario.es.

Así, deduzco que la dentadura patria no ha logrado aún esa ansiada convergencia europea, a pesar de que las capas favorecidas sí posean implantes de última generación, armonía de ortodoncias y blancos incisivos en TikTok; y a pesar también del incontestable avance de programas de atención odontológica gratuita a menores como el que lleva años disfrutando la infancia andaluza.

Urge mejorar en igualdad dental y hay que hacerlo. Precisamente ahora, el ministerio de Sanidad se ha comprometido con las principales cenicientas de la salud pública (salud mental, bucodental…). De modo que el colmillo reivindicativo siempre sirve e instituye (o reconoce) para la gente cosas muy necesarias, factibles y que no arruinan ni al IBEX ni al Estado.

La cuestión es que tenemos suficientes y excelentes odontólog@s. No es un problema de falta de profesionales sino de escasez de dentistas en las consultas públicas y de un colosal, cicatero e histórico retraso en lo que toca a la odontología en la cartera de servicios.

En España hay 30 dentistas públicos por millón de habitantes o lo que es lo mismo, un dentista de la sanidad pública para 33.333 personas, lo que significa un mordisco serio en la fortaleza del estado del bienestar. Y es posible que, por este motivo, en España no deja de darse de manera recurrente la desgracia de pacientes con escasos recursos que caen en las fauces de negocios que los estafan y los dejan desdentados y endeudados, cuando no con secuelas e infecciones graves como las sufridas en iDental, y casos más recientes (esto muestra que no se atajan definitivamente las malas prácticas ni aún se protege adecuadamente a la ciudadanía).

¿Para qué tendrá dientes el ser humano? Son perfectos para enganchar una noble causa y no parar hasta conseguirla.

