Diario de un champú seco

Primeras impresiones: Me ha tocado la relativamente breve vida del espray de champú seco, y todo sea dicho: mil veces la prefiero al rato de lujosos jolgorios con el que se despacha a las botellas de Dom Pérignon. He tenido la suerte de ser, quizás, el mejor y más asequible producto que refresca, desengrasa y da volumen al cabello entre lavados; y no lo digo yo sino mi etiqueta y unas tiktokeras que se dan arte para rociar mi contenido en la melena, pasar el cepillo y sonreír como solo se hace a los veinte años, arriba o abajo.

Por fin, tu consumidxr: No tienes en realidad un destino, una misión, un propósito, una trascendencia hasta que no sales de las baldas de Primor y otros puntos de venta (incluidos los centros logísticos, que son como un purgatorio para objetos cuya existencia anterior tuvo tara y vicios ocultos). Mi adquiriente ha sido una mujer joven de cabello ondulado y muy, muy largo, con la raya en medio, que por lo que sea me recuerda a las Lorelei de Heine y de Plath. Está bien ser útil acompañando a la muchacha al gym, que allí se suda y puedo resultar indispensable por mi frescor y por la certeza de que conmigo nadie limpio tendrá traza de los tenues olorcillos cuya emisión la mayoría de la gente evita.

La comunidad: Existe una red entre lxs champús secos, en la que se comentan noticias de lanzamientos y retirada de productos (estas últimas, terroríficas, claro está). La gente de alta gama, como lxs de Oribe, trabajan poco y suelen pasar mucho tiempo en exclusivos cuartos de baño con sauna y demás. Lxs de precios populares o casi, como los de la marca sueca The Every, solemos salvar el día a personas que no tienen tiempo ni de mirarse al espejo porque laboran en el sector de los cuidados, de la hostelería, tocan en un grupo de rock andaluz como DMBK o están compatibilizando la investigación en el MIT y el trabajo de docente ayudante.

La otra mochila: ¿Quién iba a decirme a mí que me cambiaban de mochila? Esta chica se ha levando temprano, ha recogido el cuarto, ha echado su ratito en las redes sociales, comunicándose, la verdad, porque no ha perdido el tiempo, y me ha empacado con ropa y cuarenta cosas más. Estamos acampadxs por Palestina.

Mayo del 2024: Como ando por las cabezas, sé que la gente joven sintoniza con las causas que tienen que salvar los derechos humanos de todxs, revitalizar la democracia, rescatar el planeta, fintarle al riesgo de los autoritarismos tecnológicos que a lo mejor querrían convertir en obsoletas a personas, profesiones, libertades y esa ley de pagar a quien trabaja. Ya sabían gentes como Mujica, Chomsky, Baez, Thunberg que la vanguardia de las universidades iba a levantar una ola global esta primavera.

Desde la modestia de un espray de champú seco, diré que nuestra soberanía es nuestra, no dejemos que nos arrebaten un pelo de ella.

Nota: Las menciones a marcas y productos no llevan aparejada ninguna contraprestación